Di Linh: Bắt và vận động đầu thú 5 đối tượng có lệnh truy nã

(LĐ online) - Tin từ Công an huyện Di Linh cho biết, triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Di Linh đã phối hợp với các đơn vị địa phương trong và ngoài tỉnh tiến hành xác minh truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã.

4 đối tượng có lệnh truy nã bị bắt đang tạm giam tại Công an huyện Di Linh

Kết quả, trong 15 ngày (từ 15/12 đến 27/12/2020), không phát sinh đối tượng truy nã mới, đã tiến hành bắt 4 đối tượng, vận động 1 đối tượng ra đầu thú, gồm: Ngụy Văn Sơn (38 tuổi, thường trú tại Du Hiếu, Giao Thịnh, Giao Thuỷ, Nam Định); Trương Minh Ngọc (31 tuổi, thường trú tại Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh); Ngô Phi Hùng (44 tuổi, ngụ tại Thôn 1, Đinh Trang Thượng, Di Linh).

Quá trình điều tra mở rộng vụ án “Đánh bạc tại xã Gung Ré, Di Linh” ngày 10/9/2020, Cơ quan Công an huyện đã xác định bị can trong vụ án này là Nguyễn Thái Luyện (62 tuổi, ngụ tại xã Gung Ré, Di Linh) là đối tượng truy nã của Công an tỉnh Lạng Sơn. Cơ quan Công an huyện Di linh đã tiến hành bắt giữ đối tượng. Đối tượng có lệnh truy nã số 100 ngày 25/4/1985, về tội Giết người (tên trong lệnh truy nã là Lê Đức Thụ, SN 1958, Bản Thụ, An Hùng, Văn Lãng, Lạng Sơn).

Ngoài ra, Công an huyện Di Linh cũng đã vận động đối tượng có lệnh truy nã là Nguyễn Viết Chín (33 tuổi, thường trú tại Giang Sơn Đông, Đô Lương, Nghệ An) ra đầu thú.

Hiện, công an huyện đang hoàn tất thủ tục xử lý theo quy định pháp luật.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN