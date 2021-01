Hội nghị triển khai nhiệm vụ tòa án năm 2021: Tỷ lệ giải quyết án đạt trên 85%

(LĐ online) - Ngày 8/1, Tòa án Nhân tỉnh Lâm Đồng tổ chức tổng kết công tác tòa án năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự có đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, tòa án hai cấp tỉnh Lâm Đồng đã thụ lý 9.377 vụ việc, đã giải quyết trên 8.000 vụ việc, đạt tỷ lệ trên 85%. Trong đó, án hình sự trên 1.400 vụ, tăng 82 vụ so với cùng kì năm 2019; án dân sự trên 7.800 vụ, giảm 200 vụ so với cùng kì; án hành chính 83 vụ, giảm 27 vụ so với cùng kì.

Tòa án hai cấp cũng đã nhận và giải quyết hơn 460 đơn liên quan tới lĩnh vực tư pháp của người dân. Tòa án hai cấp của tỉnh cũng đã công khai hơn 2.000 bản án, tổ chức 105 phiên tòa rút kinh nghiệm.

Nhìn chung, chất lượng giải quyết các vụ án được nâng lên, ít xảy ra sai sót trong quá trình xét xử. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, công tác tòa án vẫn còn một số hạn chế như để án tồn đọng, bị hủy do lỗi chủ quan, một số thẩm phán sơ suất trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Năm 2021, Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án, phấn đấu 100% vụ việc được giải quyết trong thời gian luật định; bảo đảm tổng số bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan không quá 1,5%; hạn chế và cố gắng không để xảy ra tình trạng xử án oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm… Từ đó, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, tham dự hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, đánh giá cao những đóng góp tích cực cùng sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được của ngành tòa án tỉnh trong năm 2020. Đồng thời, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, trong công tác giải quyết án vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định cần phải khắc phục trong thời gian tới như tỷ lệ giải quyết các loại án chưa đều; vẫn để án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; án bị quá hạn luật định, số bản án, quyết định công bố trên trang tin điện tử của một số thẩm phán còn chậm.

Dịp này, đại diện lãnh đạo tỉnh cũng đã trao Kỷ Niệm chương vì sự nghiệp tòa án và bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao 3 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trao kỷ niệm chương của ngành và bằng khen của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tòa án năm 2020

THỤY TRANG