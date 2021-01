Kết nối người dân và chính quyền qua mạng xã hội

Bằng việc kết nối Zalo và trang Fanpage thông qua thành lập các nhóm, nhiều thông tin liên quan đến an ninh - trật tự (ANTT) được Công an huyện Đam Rông chuyển tải kịp thời, chính xác đến với người dân địa phương. Bước đầu, mô hình này đã mang lại hiệu quả rõ nét, gợi mở cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật hữu ích, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Công an huyện Đam Rông đa dạng cách thức tuyên truyền pháp luật đến người dân thông qua mạng xã hội

Đam Rông trước nay được biết đến là huyện còn nhiều khó khăn của Lâm Đồng gồm 8 xã với tổng số dân là 56.0000 người. Chính vì địa bàn rộng, trải dài và phức tạp, nên các đối tượng dễ lợi dụng để hoạt động phạm tội liên địa bàn, gây khó khăn trong công tác phòng ngừa, đấu tranh và xử lý các loại tội phạm. Bên cạnh đó, do có tỷ lệ đồng bào DTTS gốc Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc chiếm trên 73% nên trình độ dân trí, nhận thức về pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế. Trước thực tế đó, để góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người dân, từ tháng 8/2020, Công an huyện Đam Rông đã cùng phối hợp với các cấp, các ngành tuyên truyền pháp luật qua mạng xã hội để kết nối người dân thông qua trang Fanpage “Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng”.

Trung tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết: “Cùng kết hợp tổ chức các buổi tuyên truyền trực tiếp đến với người dân, thì các văn bản sẽ được cập nhật liên tục và đăng tải trên các trang, nhóm Fanpage, Zalo này. Từ việc đăng ký lưu trú, hộ khẩu... cho đến hướng dẫn các thủ tục khác, để người dân tiếp cận và không phải đến các trụ sở cơ quan công an. Việc tương tác thường xuyên với quần chúng nhân dân sẽ giúp cho lực lượng công an nắm bắt được nhiều thông tin liên quan đến ANTT trên địa bàn để xử lý kịp thời”.

Để hiện thực hóa mô hình, đơn vị đã thiết lập 1 trang Fanpage “Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng” và liên kết Zalo Official Account “Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng” trên hệ thống Zalo, nhằm truyền tải các thông tin liên quan đến ANTT một cách nhanh chóng, chính xác.

Trang Fanpage và Zalo Page nói trên sẽ đăng tải các thông tin về nội dung, vấn đề như thông tin bắt bị can để tạm giam về tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ; kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can với tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy; thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2021; bắt giam đối tượng nghiện ma túy nhiều lần trộm cắp tài sản,...

Từ khi thành lập đến nay, trang Fanpage đã đăng tải được trên 40 bài viết, tiếp cận 144.817 người, thu hút 1.697 lượt like, 204 comment, 537 lượt share bài viết. Hiện, trang đã đạt tới 1.311 người follow và 1.312 người like trang, thu hút sự quan tâm và lượng người tương tác trên toàn huyện và một số nơi khác như huyện Lâm Hà, TP Đà Lạt, TP Hồ Chí Minh…

Ngoài lập Fanpage, hiện, đơn vị còn tạo thêm trang Zalo Page “Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng” và đã đăng tải trên 30 bài viết liên quan tới công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, thu hút hơn 700 lượt xem, 166 người quan tâm, tương tác và 11 lượt chia sẻ bài viết. Tại đây, Zalo Page chia thành 3 thư mục gồm hỏi/đáp, tra cứu và liên hệ để người dân có thể truy cập các thông tin cần thiết.

Mặc dù là mô hình vừa mới được triển khai trong thời gian ngắn, nhưng đã mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo đảm ANTT; đồng thời, phát huy tinh thần tự giác cùng tham gia tố giác tội phạm, đăng tìm giấy tờ... của người dân trên địa bàn. Điển hình là vào ngày 20/9/2020, Fanpage “Công an huyện Đam Rông - Lâm Đồng” đã nhận được thông tin đăng tìm người đánh rơi giấy tờ. Ngay lập tức, Fanpage đã nhanh chóng, kịp thời đăng tải thông tin và trao đổi với Ban Công an xã Phi Liêng liên hệ anh Long Đại Huynh - người đánh rơi ví gồm giấy tờ tùy thân và tiền mặt đến xác minh và nhận lại giấy tờ.

“Là huyện có tỷ lệ đồng bào DTTS chiếm khá lớn nên việc tuyên truyền hằng ngày là điều rất cần thiết. Quan trọng nhất là người dân có thêm một kênh để tiếp cận kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức tự quản, phòng ngừa, đấu tranh ngăn ngừa tội phạm nên cũng tích cực tham gia tố giác, phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật. Đến nay, tình hình phạm pháp hình sự trên địa bàn được kéo giảm rõ rệt, góp phần ổn định ANTT tại địa phương” - Trung tá Vũ Hoàng Anh thông tin.

Trong thời gian tới, Công an huyện Đam Rông sẽ triển khai thí điểm thiết lập tài khoản Zalo Official Account được xác thực cho 8 xã trên địa bàn huyện; đồng thời, tổ chức đồng loạt các Zalo Group do công an 8 xã quản lý để trao đổi tương tác với người dân trên địa bàn, nhằm kết nối với cán bộ các thôn, buôn, các ban, ngành, đoàn thể tại địa phương. Bên cạnh đó, tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng. “Thông qua Zalo Page và Fanpage nhằm nâng cao ý thức cảnh giác trong phòng ngừa tội phạm của người dân, góp phần kéo giảm tình hình tội phạm trên địa bàn toàn huyện trong năm 2021” - Trung tá Vũ Hoàng Anh cho hay.

