Khởi tố 3 bị can phá rừng tại Lâm Hà

(LĐ online) - Ngày 14/1, Công an huyện Lâm Hà cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với 3 bị can để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác lâm sản, bảo vệ rừng.

3 bị can bị khởi tố về tội huỷ hoại rừng

3 bị can bị bắt, gồm: Trần Văn Bình (40 tuổi), Nguyễn Thanh Hương (44 tuổi) và Hoàng Quốc Ân (45 tuổi), đều ngụ xã Phi Tô, huyện Lâm Hà.

Trước đó, ngày 8/1, 3 thanh niên này đã đem theo cưa máy cùng một số vật dụng khác vào Lô E2, khoảnh 3, Tiểu khu 241b, xã Phi Tô, thuộc đối tượng rừng sản xuất, khai thác trái pháp luật nhiều cây gỗ rừng các loại.

Ngay khi tiếp nhận sự việc, Công an huyện Lâm Hà đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Kết quả khám nghiệm hiện trường xác định tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 15,8 m3.

Những ngày qua, Công an huyện Lâm Hà đã huy động lực lượng khoanh vùng, lần theo dấu vết, tiến hành truy xét các đối tượng có liên quan.

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, lực lượng chức năng đã xác định được các thủ phạm của vụ khai thác gỗ trái pháp luật trên. Làm việc với cơ quan điều tra, Trần văn Bình, Nguyễn Thanh Hương và Hoàng Quốc Ân đã thừa nhận toàn bộ hành vi khai thác gỗ trái pháp luật trên.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

C.THÀNH