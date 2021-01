Khởi tố hình sự vụ mua bán pháo hoa nổ trái phép

(LĐ online) - Ngày 27/01/2021, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Đam Rông đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam trong thời hạn 03 tháng đối với bị can Nguyễn Duy Túc (SN 1973, trú tại: Thôn Phi Có, xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông) để điều tra về tội Buôn bán hàng cấm theo quy định.

Thu giữ pháo hoa nổ tại nhà Nguyễn Duy Túc (ngoài cùng bìa phải)

Trước đó ngày 16/01/2021, lực lượng Công an huyện Đam Rông bắt quả tang 02 đối tượng Nông Văn Đức (20 tuổi) trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạ R’Sal và Lục Văn Giang (18 tuổi) trú tại xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đang có hành vi vận chuyển 02 bánh pháo hoa nổ. Từ thông tin đấu tranh với các đối tượng trên xác định các đối tượng mua pháo tại nhà của Nguyễn Duy Túc. Tiến hành kiểm tra nhà của Nguyễn Duy Túc lực lượng Công an thu giữ thêm 17 hộp pháo hoa nổ, mỗi hộp có trọng lượng 1.7kg.

Qua công tác giám định của Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định toàn bộ số pháo trên có đặc tính của pháo nổ. Đây là loại hàng hóa bị cấm mua bán, tàng trữ theo quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng pháo.

Đối với hành vi buôn bán pháo nổ sẽ bị xử lý về tội Buôn bán hàng cấm, với mức hình phạt cho hành vi buôn bán dưới 40kg pháo có thể cao nhất đến 05 năm tù.

Hiện nay đã sát đến thời điểm Tết nguyên đán, nhiều người dân vẫn có tư tưởng mua pháo nổ về đốt vào đêm giao thừa, đây là hành vi lãng phí và vi phạm pháp luật. Công an huyện Đam Rông đã triển khai kế hoạch đến Công an các xã sẽ tiến hành tuần tra, phát hiện và xử lý triệt để các hành vi đốt pháo trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới.

HOÀNG YÊN