Liên tiếp phát hiện nhiều vụ trồng cây cần sa trái phép trong vườn nhà

(LĐ online) - Ngày 21/1, tin từ Công an huyện Di Linh cho biết, thời gian gần đây, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện phối hợp với công an các xã đã bắt quả tang nhiều vụ trồng cây cần sa trái phép trong vườn nhà, rẫy cà phê. Đội đã thu giữ 28 cây cần sa tươi với trọng lượng 4,3 kg.

Một trong những đối tượng trồng cần sa trong vườn cà phê bị phát hiện

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 6/1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Hòa Ninh đã thu nhổ 2 cây cần sa tại số 2, Thôn 5B, xã Đinh Trang Hòa. Trong đó, có cây cao tới 1,5 m với tổng trọng lượng khoảng 0,9 kg do Đào Dũng Sỹ (28 tuổi, trú tại Thôn 2, xã Hòa Ninh) trồng trong vườn cà phê.

Ngày 10/1, Đội tiếp tục phối hợp với Công an xã Hòa Ninh phát hiện 1 trường hợp trồng trái phép cây cần sa tại số nhà 33, Thôn 12, xã Hòa Ninh và tiến hành thu nhổ 3 cây cần sa (trong lượng khoảng 0,3 kg), thấp nhất 40 cm, cao nhất 1,5 m do Nguyễn Văn Nam (23 tuổi) trồng. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, Nam khai nhận trồng để cho gà ăn. Cây con giống xin từ một người bạn ở TP Bảo Lộc. Tiến hành kiểm tra nhanh ma túy, đối tượng cho kết quả dương tính. Được biết, Nam sử dụng cần sa từ 2018, từng bị công an xử phạt hành chính về hành vi này.

Cùng ngày, Công an xã Đinh Lạc phát hiện Trần Thuấn Thiện (30 tuổi, trú tại thôn Đông Lạc 2, xã Đinh Lạc) trồng 9 cây cần sa phía sau nhà. Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu giữ, xử lý theo quy định.

Trước đó, sáng 24/11 Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã Hòa Bắc kiểm tra phát hiện 14 cây cần sa, cây cao nhất tới 1 m, tổng trọng lượng 1 kg, được trồng tại hộ bà Phạm Thị Tân (53 tuổi, trú tại Thôn 3).

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN