Phòng ngừa tội phạm liên quan đến tín dụng đen

Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen, nhất là các hành vi cho vay nặng lãi, huy động vốn với mức lãi suất cao trên địa bàn huyện Đức Trọng diễn biến phức tạp cả về quy mô, tính chất, mức độ và hậu quả.

Hoạt động tội phạm tín dụng đen phần lớn núp bóng dưới dạng doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ tài chính thông qua những biển hiệu quảng cáo “Cầm đồ”; dán tờ rơi “Tư vấn tài chính”, “Hỗ trợ tài chính”. Từ đó biến tướng các hoạt động cầm cố, thế chấp để xiết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt người trái pháp luật, gây mất trật tự công cộng…

Qua công tác phòng ngừa nghiệp vụ, Công an huyện Đức Trọng đã buộc Công ty Dịch vụ đòi nợ Song Long ngừng hoạt động, 5 cơ sở kinh doanh tài chính tạm ngưng và giải thể. Công an huyện Đức Trọng cũng đã chủ động rà soát, thu thập thông tin, bổ sung hồ sơ số đối tượng, các băng, ổ nhóm có biểu hiện hoạt động tín dụng đen trên địa bàn để đề xuất xử lý. Kiểm danh, kiểm diện, răn đe, viết cam kết đối với 6 công ty tài chính gồm 24 đối tượng. Củng cố hồ sơ xử phạt hành chính 4 đối tượng dán tờ rơi quảng cáo vay không thế chấp có liên quan đến hoạt động tín dụng đen; 2 cơ sở kinh doanh có hành vi sử dụng máy Photocopy và các thiết bị in khác để nhân bản trái phép báo chí, xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh, xử phạt thu nộp về Kho bạc nhà nước 9,2 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an huyện Đức Trọng đã ra quân bóc gỡ, thu gom các tờ rơi, quảng cáo cho vay không thế chấp, tuyên truyền về hoạt động của tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen, thu hút hơn 1.200 lượt người tham gia. Phát động Đoàn Thanh niên Công an huyện phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể ra quân 12 đợt bóc gỡ, thu gom các tờ rơi, quảng cáo cho vay không thế chấp trên các tuyến đường, địa bàn các xã, thị trấn, thu hút hơn 660 lượt đoàn viên tham gia.

N.MINH