Thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, một thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(LĐ online) - Ngày 10/1, tin từ Công an huyện Lâm Hà cho biết, qua theo dõi nắm bắt tình hình thông tin trên mạng xã hội, lực lượng công an phát hiện 1 trường hợp sử dụng tài khoản facebook mang tên “Trần K N...” đăng tải bình luận (comment) với nội dung “Bọn Công an Hoài Đức đòi đớp đây mà”. Công an huyện đã mời đối tượng Trần K N (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà) đến làm việc để xác minh thông tin.

Công an huyện Làm việc với đối tượng

Đối tượng N cho biết, trong khi sử dụng Facebook có thấy tài khoản facebook mang tên “Đản Bảo N...” có đăng tải 1 bài viết với nội dung “Không đồng tình với Công an ...”, đối tượng đã sử dụng tài khoảng facebook của mình để bình luận mang tính xuyên tạc, vu cáo Công an xã Hoài Đức.

Qua làm việc, N cũng thừa nhận việc đăng tải bình luận trên của mình là không có cơ sở, sai quy định của pháp luật và gây ảnh hưởng đến uy tín của Công an xã Hoài Đức.

Hành vi này đã vi phạm vào điểm a, khoản 1, điều 101 của Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Và, căn cứ khoản 4, điều 23, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức phạt tiền cụ thể là 7.500.000đ (bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

Sử dụng mạng xã hội đúng cách thì mang lại nhiều tiện ích cho bản thân, nhưng lợi dụng mạng xã hội để nói xấu, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của của tổ chức, cá nhân khác thì hậu quả hiển hiện rõ ngay trước mắt. Bài học cho thanh niên này cũng như cho những ai đang có ý định lợi dụng mạng xã hội để thực hiện mưu đồ xấu.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN