Thu giữ hàng chục kg pháo hoa nổ

(LĐ online) - Sáng 17/1, tin từ Công an huyện Đam Rông cho biết, vào trưa hôm qua (16/1/2021), lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính Công an huyện Đam Rông phối hợp với Công an xã Đạ R’Sal bắt quả tang đối tượng Nông Văn Đức (20 tuổi, trú tại thôn Tân Tiến, xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông) đang tàng trữ 1 bánh pháo hoa nổ.

Các đối tượng và số pháo hoa bị thu giữ

Xác định vụ việc còn có các đối tượng liên quan khác, lãnh đạo Công an huyện Đam Rông đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Điều tra phối hợp với lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính và Công an xã Đạ R’Sal tiến hành truy xét, mở rộng điều tra vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 23 giờ đêm 16/1, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 1 bánh pháo hoa nổ do đối tượng Lục Văn Giang (18 tuổi, trú tại xã Krông Nô, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk) đang vận chuyển trên địa bàn huyện Đam Rông.

Đấu tranh mở rộng, xác định trên địa bàn có đối tượng thực hiện việc mua bán pháo hoa nổ. Vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 16/1, lực lượng công an đã kiểm tra và thu giữ tại nhà Nguyễn Duy Túc (48 tuổi, trú tại thôn Phi Có, xã Đạ R’Sal, huyện Đam Rông) một thùng có 17 bánh pháo hoa nổ, trọng lượng mỗi bánh 1,7 kg.

Dịp Tết Nguyên đán, tại vùng nông thôn, một số gia đình có điều kiện kinh tế khá giả thường thích thể hiện bằng cách mua pháo hoa nổ về đốt vào thời điểm giao thừa. Đây là một việc làm vừa lãng phí tiền bạc, vừa vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương và nguy hiểm đến cả tính mạng người sử dụng.

Theo thông tin các đối tượng cung cấp, 1 bánh pháo hoa trọng lượng 1,7 kg có giá bán lẻ khoảng 1,5 triệu đồng, khi đốt chỉ trong vài chục giây là hết.

Trong những năm qua, lực lượng công an các cấp, nhất là công an cấp xã rất vất vả trong dịp giao thừa vì phải căng mình để tuần tra, ngăn chặn và xử lý việc đốt pháo.

Hiện, công an huyện Đam Rông đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ vụ việc.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN