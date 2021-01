Trang bị kiến thức về an toàn giao thông cho lái xe, chủ các doanh nghiệp vận tải

(LĐ online) - Chiều 21/1, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và tuyên truyền các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải, với sự tham gia của hơn 200 người là chủ các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh vận tải, lái xe trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền

Tại hội nghị, cảnh sát giao thông Công an huyện đã quán triệt Luật An toàn giao thông đường bộ, các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải để giúp các chủ doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh vận tải, lái xe nắm và chấp hành tốt các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Qua đó, nhằm xây dựng và hình thành nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông có nguyên nhân từ ý thức chấp hành luật của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Cũng trong hội nghị này, Công an huyện Đức Trọng đã dành thời gian để chủ xe, lái xe và doanh nghiệp bảo hiểm cùng trao đổi, thảo luận, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục bảo hiểm để đảm bảo quyền và lợi ích của người tham gia bảo hiểm.

Qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, nguyên nhân xảy ra tai nạn chủ yếu do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, vi phạm tốc độ, tránh vượt không đảm bảo an toàn, không chú ý quan sát… Điều đó cho thấy, việc chấp hành Luật của người tham gia giao thông còn hạn chế. Vì vậy, công tác tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho cho chủ các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh vận tải, lái xe trên địa bàn huyện là cần thiết, góp phần hạn chế số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn.

N.MINH