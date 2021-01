Vi phạm nồng độ cồn, 2 tài xế bị đề nghị xử phạt 70 triệu đồng

(LĐ online) - Ông L. và ông T. bị đề nghị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng cho mỗi trường hợp vi phạm.

Chiều 8/1, Công an huyện Cát Tiên cho biết, đơn vị đang củng cố hồ sơ để tham mưa UBND huyện Cát Tiên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông L.C.L (ngụ xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng, Bình Phước) và ông N.Q.T (ngụ tại xã Thanh Sơn, huyện Định Quán, Đồng Nai) về hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông được quy định tại Nghị định 100 của Chính phủ.

Trước đó, vào chiều 5/1/2021, trong lúc ra quân kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện giao thông trên Tỉnh lộ 721 (đoạn qua thị trấn Phước Cát, huyện Cát Tiên), cơ quan công an ghi nhận ông L. điều khiển xe ô tô có nông độ là 0,403 mg/lít khí thở. Cơ quan công an đã lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện đối với ông L.

Tiếp đó, vào chiều 7/1/2021, qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Cát Tiên tiếp tục phát hiện ông T. điều khiển xe ô tô bán tải trên Tỉnh lộ 721 vi phạm nồng độ cồn đo được là 0,512 mg/lít khí thở nên đã lập biện bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Ngoài 2 trường hợp này, từ sau khi phát động đợt cao điểm ra quân trấn áp phòng chống các loại tội phạm dịp cuối năm đến nay, Đội Cảnh sát Giao thông và các đội nghiệp vụ Công an huyện Cát Tiên đã tiến hành lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với 120 trường hợp, với các lỗi vi phạm như nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định… Hiện, cơ quan công an đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 103 trường hợp, với số tiền hơn 150 triệu đồng; trong đó, có 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Riêng trong ngày 7/1/2021, lực lượng cảnh sát giao thông đã phối hợp với Công an xã Phước Cát 2 tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã. Qua tuần tra, kiểm soát Cảnh sát Giao thông đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 9 trường hợp, với tổng số tiền trên 60 triệu đồng.

Theo Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Cát Tiên, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm nồng cồn đối với người tham gia giao thông trên địa bàn huyện nhằm đảm bảo cho an toàn cho người dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

HẢI ĐƯỜNG