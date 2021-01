VỤ PHÁ RỪNG, SAN ỦI ĐẤT RỪNG TRÁI LUẬT TẠI TIỂU KHU 112B, 113B

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Lạc Dương và Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức xử lý vi phạm về rừng và đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 112B và 113B...

San ủi trái phép tại Tiểu khu 113B

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Lê Chí Quang Minh, liên quan các vụ vi phạm về lâm luật tại Tiểu khu (TK) 113B, UBND tỉnh và UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc. Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng đã triển khai các biện pháp khắc phục. Vườn đã sử dụng chốt trực của Huyện đội tại khu vực để tăng cường tổ nhận khoán và Đội Tuần tra Kiểm lâm số 1 của Vườn phối hợp với Đội Thường trực thực hiện Chỉ thị 12 của huyện thực hiện giải tỏa hàng rào bao chiếm đất rừng; canh giữ hiện trường phục vụ công tác điều tra, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được thủ phạm phá rừng.

Báo cáo của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà (ngày 15/1/2021), về xử lý vi phạm tại TK 113B, cho thấy: Tại các vị trí vi phạm trong khu vực TK 113B, Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà đã lập hồ sơ xử lý vi phạm, đồng thời đang tiếp tục truy tìm đối tượng vi phạm để xác lập hành vi, xử lý theo quy định. Cùng với đó, Hạt Kiểm lâm Vườn đã chỉ đạo cho Trạm Kiểm lâm xã Lát (thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà), phối hợp với UBND thị trấn Lạc Dương; Ban Lâm nghiệp; Kiểm lâm địa bàn và Tổ nhận khoán bảo vệ rừng phối hợp tăng cường tuần tra, kiểm tra, mật phục, truy tìm đối tượng vi phạm.

Kiểm lâm của Vườn còn chủ động phối hợp với Ban Lâm nghiệp thị trấn Lạc Dương, Đội Thường trực Số 12 tuần tra, kiểm tra, truy quét, trấn áp vi phạm Luật Lâm nghiệp. Tiến hành giải tỏa hàng rào bao chiếm và cây trồng tại các vị trí lấn chiếm, tái lấn chiếm đất lâm nghiệp tại TK 112B, 113B. Đồng thời, xây dựng, bố trí chốt trực tại TK 113B, tăng cường lực lượng kiểm lâm và Tổ nhận khoán bảo vệ trực bảo vệ rừng 24/24h. Vườn cũng đã tổ chức sắp xếp lại và phân công công tác cho các Tổ giao khoán trong khu vực để tăng cường công tác tuần tra, trực chốt tại khu vực TK 113B.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Chí Quang Minh cũng cho biết, báo cáo của Công an huyện có 7 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến các vụ phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật tại TK 112B. Sau khi củng cố, rà soát hồ sơ chứng cứ, cơ quan công an đã trả về cho Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà xử lý vi phạm hành chính theo Luật Lâm nghiệp 5 đối tượng, hai đối tượng còn lại đã bị khởi tố hình sự để xử lý theo luật định.

Biên bản khám nghiệm hiện trường của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Công an huyện và Viện Kiểm sát cùng cấp trước đó, cho thấy có 3.219 m2 rừng phòng hộ là rừng tự nhiên thuộc TK 112B đã bị tác động, tàn phá, với tổng khối lượng lâm sản thiệt hại hơn 18 m3. Vụ việc đã được Công an huyện Lạc Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Liêng Hót Ja Bát và Rơ Ông Ha Ca về hành vi phá rừng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Thông cổ thụ tại Tiểu khu 112B bị ken gốc chết đứng, được cơ quan chức năng thu gom, bảo vệ theo gỗ tang vật của vụ án

Cũng theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, tình trạng phá rừng, san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực TK 112B, TK 113B đang diễn ra phức tạp, đặc biệt tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm, san ủi đất lâm nghiệp.

Để xử lý dứt điểm những tồn tại trên, Hạt Kiểm lâm Vườn đẽ đưa ra nhiều giải pháp, trong đó tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, mật phục, đấu tranh để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng phá rừng, san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép. Đồng thời, bố trí lực lượng hỗ trợ và chốt trực tại TK 113B để bảo vệ rừng 24/24h. Tiếp tục rà soát tình trạng lấn chiếm, tái lấn chiếm để lập kế hoạch giải tỏa “nóng” trên đất vi phạm; xây dựng đường dây thông tin về vi phạm lâm luật để kịp thời phát hiện xử lý vi phạm.

Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà cũng kiến nghị cần có sự phối hợp, hỗ trợ hơn nữa của Công an huyện và thị trấn Lạc Dương trong việc triệu tập các đối tượng (có dấu hiệu vi phạm) trên địa bàn quản lý để cùng đấu tranh, điều tra về hành vi vi phạm lấn chiếm, san ủi, hủy hoại đất. Cùng với đó, cần có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nắm bắt, theo dõi và quản lý, xử lý các phương tiện cơ giới (máy ủi, máy đào...) vào khu vực trên. Tránh tình trạng san ủi đất lâm nghiệp trái phép, hủy hoại đất hoặc san ủi trên diện tích đất lâm nghiệp trước đây đã trồng cây nông nghiệp. Đồng thời cần sự tăng cường hỗ trợ và phối hợp Đội Thường trực kiểm tra, truy quét thực hiện Chỉ thị 12 của huyện về tuần tra, kiểm tra, mật phục, đấu tranh các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp.

Trước đó như Báo Lâm Đồng thông tin, tại khu vực TK 112B, TK 113B, lâm phần Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý, thuộc địa giới hành chính thị trấn Lạc Dương, việc ken cây, phát luỗng rừng, san ủi đất, tự ý mở đường qua đất lâm nghiệp trái luật đã diễn ra trong suốt thời gian dài nhưng chủ rừng không có biện pháp ngăn chặn.

Báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Lạc Dương cũng cho biết, nhiều diện tích rừng, đất rừng thuộc diện quy hoạch rừng phòng hộ tại khu vực TK 112B, 113B đã bị tàn phá, chiếm dụng trái luật. Lâm sản bị thiệt hại do các vụ phá rừng là rất lớn, đối tượng có thời gian cưa cây, cắt khúc lâm sản để phi tang; đưa phương tiện cơ giới vào để phá rừng, san ủi đất rừng, nhưng Trạm Kiểm lâm xã Lát (thuộc Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà), không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, điều tra, lập hồ sơ xử lý đối tượng vi phạm.

Liên quan vụ việc, ngày 6/1/2021, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản chỉ đạo, đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo tập trung điều tra, xử lý các vụ phá rừng, san ủi đất rừng trái pháp luật trên địa bàn huyện Lạc Dương. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Lạc Dương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng tập trung lực lượng, điều tra, xác định đối tượng vi phạm để kịp thời xử lý nghiêm theo quy định.

THỤY TRANG