Bắt quả tang người phụ nữ vận chuyển, tàng trữ hơn 22 kg pháo nổ

(LĐ online) - Chiều 2/2, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang một người phụ nữ vận chuyển và tàng trữ hơn 22 kg pháo nổ xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 1/2, từ tin báo của quần chúng, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc đã bám theo người phụ nữ điều khiển xe máy chở theo một lượng hàng hóa cột kín trong bao tải nghi pháo nổ.

Khi người phụ nữ này điều khiển xe máy đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng (Phường 2, TP Bảo Lộc) thì bị các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP Bảo Lộc yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, công an phát hiện, bên trong bao tải có 6 hộp pháo (loại pháo nổ), với trọng lượng 8 kg. Bị bắt quả tang, người phụ nữ khai nhận tên Nguyễn Thị Ngân (51 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc).

Ngay sau đó, cơ quan công an đã tiến hành khám xét nơi ở của bà Ngân thì phát hiện và thu giữ thêm 14,7 kg pháo nổ. Cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang đối với bà Ngân; đồng thời, lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ 22,7 kg pháo nổ do bà Ngân vận chuyển và tàng trữ để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm việc với công an, bà Ngân khai nhận số pháo trên do bà mua thông qua mạng xã hội để bán kiếm lời. Hiện, Công an TP Bảo Lộc đang hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG