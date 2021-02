Ken, đốt gốc cây rừng lấn chiếm trái phép gần 4 hecta đất lâm nghiệp ở Nao Quang

(LĐ online) - Gần 4 hecta đất lâm nghiệp, với những cây thông ba lá, cây bạch đàn hàng chục năm tuổi bị các đối tượng ken, đốt gốc lấn chiếm trồng cà phê xảy ra trong thời gian dài. Khi người dân phản ánh vụ việc tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, ngay lập tức hàng chục thanh niên xăm trổ xuất hiện đe dọa khiến bà con lo lắng, bất an. Đó là những gì đã và đang xảy ra tại Khoảnh 9, Tiểu khu 442 (Thôn 6 - Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm).

Gần 4 hecta đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 442 (Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) bị các đối tượng lấn chiếm trồng cà phê

Bất an vì bị giang hồ đe dọa

Bức xúc trước những cánh rừng thông bá lá và bạch đàn hàng chục năm tuổi tại Tiểu khu 442 (Nao Quang - xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) liên tục bị một số đối tượng tìm cách triệt hạ chiếm đất trồng cà phê, người dân đã có đơn phản ánh gửi chính quyền địa phương và cơ quan chức năng. Theo phản ánh của người dân, sau khi chính quyền và các cơ quan chức tiếp nhận đơn phản ánh thì cũng là lúc xuất hiện nhóm người với hàng chục thanh niên xăm trổ mang theo hung khí có mặt tại Tiểu khu 442 rượt đuổi và đe dọa yêu cầu bà con rút đơn kiến nghị.

Sự việc khiến người dân vô cùng bức xúc, lo lắng và bất an. Anh L.H.T, phản ánh: “Trước tình trạng rừng thông, bạch đàn tại Tiểu khu 442 bị triệt hạ, lấn chiếm trái phép, bà con chúng tôi đã có đơn trình báo UBND xã Lộc Phú và các cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm. Tuy nhiên, sau khi chúng tôi làm đơn đã xuất hiện nhóm giang hồ, với hơn 20 thanh niên mang theo hung khí có mặt tại Tiểu khu 442 rượt đuổi, đe dọa chúng tôi. Để đảm bảo tính mạng, chúng tôi bỏ chạy thoát thân thì những người này dùng dao, rựa chặt phá hơn 12 cây cà phê trên diện tích đất nông nghiệp của gia đình tôi; đồng thời, nhóm người này còn để lại tờ giấy với nội dung đe dọa yêu cầu chúng tôi phải rút đơn: “Tao vô lần này thôi. Coi mà rút đơn đi, đừng để tao vô lần thứ 2 nha”. Để đảm bảo tính mạng cho gia đình, chúng tôi đã trình vụ việc này tới cơ quan công an huyện Bảo Lâm”.

Những cây bạch đàn hàng chục năm tuổi bị các đối tượng đẽo bạt, ken gốc để lấn chiếm đất lâm nghiệp

Sau khi tiếp nhận phản ánh từ người dân, ngày 22/2/2021, Phóng viên Báo Lâm Đồng đã có mặt tại Tiểu khu 442 thuộc (Thôn 6 - Nao Quang, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm) để mục sở thị tình trạng triệt hạ cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp đã và đang xảy ra tại đây. Ghi nhận thực tế cho thấy, đây là diện tích đất lâm nghiệp thuộc lâm phần quản lý và bảo vệ của Ban Quản lý, bảo về rừng phòng hộ Đam B’ri huyện Bảo Lâm. Tại đây, phần các loại cây rừng như thông ba lá và bạch đàn hàng chục năm tuổi trên khu vực đất lâm nghiệp rộng lớn đã bị ken, đốn hạ chỉ còn lại gốc. Thay vào đó là cây cà phê được trồng xanh tốt từ 1 đến 2 năm tuổi. Ngoài ra, tại đây còn sót lại hàng chục cây thông ba lá, bạch đàn cổ thụ có đường kính gốc từ 0,5 đến hơn 1 m đang bị chặt đẽo, ken và đốt gốc cháy nham nhở. Ngay tại khu vực này có một con mương được đào sâu, với chiều dài khoảng 10 m chất đầy gỗ thông, bạch đàn đã bị mục nát. Cùng với đó, cà phê còn “mọc” trên những diện tích đất lâm nghiệp đang dày đặc cây thông.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 442 bị nhiều thành phần lấn chiếm trái phép. Trong đó, một diện tích nhỏ bị người dân đang canh tác trên đất nông nghiệp tại đây lấn chiếm. Trong khi đó, phần lớn diện tích còn lại bị các đối tượng từ nơi khác tới triệt hạ rừng thông, bạch đàn chiếm đất. Sau khi trồng cà phê xanh tốt, những đối tượng này sang nhượng lại cho người khác bằng giấy viết tay để trục lợi bất chính.

Những cây thông cổ thụ bị các đối tượng ken, đốt gốc để triệt hạ lấn chiếm đất lâm nghiệp

Cơ quan chức năng nói gì?

Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Đình Cường - Chủ tịch UBND xã Lộc Phú (huyện Bảo Lâm), cho biết: “Đầu tháng 1/2021, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh của người dân, xã đã phối hợp cùng Ban Quản lý, bảo vệ rừng Phòng hộ Đam B’ri tiến hành kiểm tra thực tế tại Tiểu khu 442. Qua kiểm tra cho thấy, tại đây có gần 4 hecta đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép. Ngay sau đó, UBND xã và Ban Quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ Đam B’ri đã ra thông báo yêu cầu những cá nhân liên quan tự giác giải tỏa cây trồng trên diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm trái phép trước ngày 20/1/2021”.

Tuy nhiên, sau khi hết thời hạn cho phép, tất cả các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại Tiểu khu 442 vẫn không được những cá nhân lấn chiếm giải tỏa. Ngay sau đó, UBND xã Lộc Phú đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan tiến hành giải tỏa một phần diện tích đất lâm nghiệp bị người dân lấn chiếm trái phép; trong đó, có hơn 370 m2 do gia đình L.H.T lấn chiếm trồng 60 cây cà phê. Trong khi đó, với diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm hơn 3,8 hecta sát bên cạnh vườn cà phê của gia đình anh T. vẫn không được giải toản. “Trước mắt, chúng tôi đã lập biên bản vi phạm hành chính và tiến hành giải tỏa diện đất lâm nghiệp đã xác định được người lấn chiếm trái phép. Riêng diện tích hơn 3,8 hecta đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép chưa giải tỏa là do chưa xác định được người lấn chiếm. Từ các thông tin người dân cung cấp, chúng tôi đã mời một số người lên làm việc, nhưng họ đều phủ nhận việc lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tới đây, chúng tôi sẽ xây dựng kế hoạch trình UBND huyện Bảo Lâm xem xét để chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp giải tỏa các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm tại khu vực này; đồng thời, yêu cầu cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ những cá nhân liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật” - ông Nguyễn Đình Cường cho biết thêm.

Một gốc thông cổ thụ tại Tiểu khu 442 vừa bị cưa hạ còn lại gốc đang tươi rói

Trong khi đó, liên quan đến vụ việc xuất hiện nhóm người xăm trổ đe dọa người dân, Công an huyện Bảo Lâm cho biết, sau khi tiếp nhận vụ việc, đơn vị chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự có mặt tại hiện trường tiến hành xác minh làm rõ hành vi của nhóm người lạ mặt đe dọa người dân. Thượng tá Đỗ Minh Đức - Trưởng Công an huyện Bảo Lâm, cho biết: “Liên quan đến nhóm người mang theo hung khí vào đe dọa người dân tại Tiểu khu 442, chúng tôi đã triệu tập một số đối tượng liên quan lên lấy lời khai phục vụ công tác điều tra, xác minh. Hiện, vụ việc đang được đơn vị thụ lý tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.

Trước tình trạng trên, anh L.H.T, mong muốn: “Chúng tôi lấn chiếm đất lâm nghiệp là sai và chúng tôi chấp nhận bị giải tỏa và xử phạt theo quy định của cơ quan chức năng. Chúng tôi cũng yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền nhanh chóng giải tỏa toàn bộ diện tích đất lâm nghiệp tại Tiểu khu 442 đang bị lấn chiếm trái phép; đồng thời, xác minh làm rõ những cá nhân và tổ chức liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định. Đặc biệt, cơ quan chức năng cần nhanh chống điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm nhóm người lạ mặt để đảm bảo an toàn tính mạng cho gia đình tôi”.

HẢI ĐƯỜNG