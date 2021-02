Kết quả đáng ghi nhận trong đợt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước ở Đạ Tẻh

Xác định mục đích cao nhất là đảm bảo tốt tình hình an ninh chính trị, TTATXH thời gian trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện, lễ hội diễn ra trên địa bàn trong dịp tết, góp phần thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; Công an huyện Đạ Tẻh đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp, quyết liệt tổ chức đợt tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Một vụ tổ chức đánh bài trái pháp luật

Theo đó, sau hơn 1 tháng thực hiện quyết liệt đợt tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật, khám phá thành công nhiều chuyên án, vụ án quan trọng, thể hiện được sự mưu trí, quyết tâm của lực lượng. Đặc biệt, Công an huyện Đạ Tẻh đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ cũng như các “điểm nóng” về ANTT. Một số thành tích nổi bật được ghi nhận như phá được 2 chuyên án về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép; 1 chuyên án về ma túy.

Trong đợt cao điểm này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện cho biết đã tiếp nhận 25 tin báo, tố giác tội phạm, trong đó số tiếp nhận mới 10 vụ và điều tra làm rõ 19 vụ với 40 đối tượng (đã khởi tố 6 vụ 7 đối tượng, hiện đang củng cố hồ sơ xử lý 13 vụ 33 đối tượng). Trong số này, có một số vụ điển hình như vụ bắt quả tang H.V.L (SN: 1983, HKTT: TDP 1B - TT Đạ Tẻh) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý tại nhà.

Qua công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của công dân, Công an huyện Đạ Tẻh cũng đã làm rõ vụ việc L.T.N.P (SN 1996, trú tại Thôn 2 - Triệu Hải) đã liên hệ, yêu cầu bà T.B.P (SN 1982, trú tại số 26 Lê Tung, P. 13, Quận 11, TP HCM) đưa 85 triệu đồng cho L.T.N.P để chạy án cho chồng trong khi chồng bà T.B.P đang bị Công an huyện tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an huyện đã nhanh chóng triển khai lực lượng điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý và đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.T.N.P về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh với chuyên án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện đã phát hiện, bắt quả tang H.V.T (sinh năm 1980, trú tại TDP 15, TT Cát Tiên, huyện Cát Tiên) là chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đạ Tẻh nhận 29 triệu đồng của chị H để lừa đảo, hứa chạy án cho em trai của chị hiện đang bị Công an huyện Đạ Tẻh khởi tố về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện ông N.V.N (SN 1966, trú tại Thôn 8, Đạ Kho) tàng trữ, sử dụng vũ khí trái phép. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đạ Tẻh đã bắt quả tang và khám xét nơi ở của ông N.V.N thu giữ 1 khẩu súng quân dụng CKC, 1 súng hơi thể thao, 114 viên đạn CCi22LR, 273 viên đạn chì; 73 viên đạn sử dụng cho súng quân dụng. Hiện vụ việc này đã được Công an huyện chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh thụ lý.

Những ngày giáp tết này, thực hiện Kế hoạch tấn công tội phạm tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, Công an huyện cũng đã bắt quả tang 1 vụ 2 đối tượng đốt pháo trái phép; bắt quả tang 2 vụ 3 đối tượng tàng trữ trái phép pháo hoa nổ, thu giữ 3 hộp pháo hoa nổ (5 kg).

Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, trong thời gian cao điểm đang diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, đơn vị vẫn đang tiếp tục tăng cường lực lượng để nắm bắt tình hình, tổ chức tuần tra kiểm soát và tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm để giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chủ động tham gia phòng chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19; bảo vệ Nhân dân đón xuân, vui Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, lành mạnh.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN