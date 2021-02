Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ

Bên cạnh các hoạt động bề nổi về văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, việc huy động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông (ATGT), phòng, chống tệ nạn ma túy tại địa phương được Huyện đoàn Đạ Tẻh xác định là những nhiệm vụ hết sức quan trọng. Từ đó, trở thành một phong trào thi đua thiết thực, thực hiện có hiệu quả phong trào lớn của Đoàn là “Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Đoàn viên, thanh niên xã Mỹ Đức tuyên truyền cho người dân về Luật An toàn giao thông

Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông

Trong giai đoạn 2018 - 2020, Ban Thường vụ (BTV) Huyện đoàn Đạ Tẻh đã phối hợp với Ban ATGT huyện triển khai Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia giữ gìn trật tự ATGT” trên địa bàn huyện. Cụ thể, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các cơ sở đoàn trong việc triển khai thực hiện; đẩy mạnh việc phối hợp với Ban ATGT, công an các xã, thị trấn trong việc thực hiện công tác tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự ATGT tại địa phương. Đồng thời, chủ động phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Năm An toàn giao thông năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

Các đoàn xã trên địa bàn huyện duy trì hiệu quả tuyến đường Thanh niên tự quản về an ninh trật tự, ATGT. Trong năm 2020, BTV Huyện đoàn Đạ Tẻh đã tiến hành lắp đặt mới 18 bảng hiệu tuyến đường thanh niên tự quản về ATGT tại 9/9 xã, thị trấn. Hàng tháng, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tổ chức ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm trên các tuyến đường. Từ đó giúp các tuyến đường thông thoáng tầm nhìn, góp phần đảm bảo ATGT.

Tại các liên đội trường học, nội dung tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ được phát trên các bản tin phát thanh măng non hàng tuần, qua các cuộc thi tìm hiểu vào giờ chào cờ. Bên cạnh đó, thành lập và duy trì hoạt động các đội thiếu niên xung kích ATGT để thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành tốt khi tham gia giao thông; tổ chức cho 6.580 em đội viên, thiếu niên, nhi đồng ký cam kết không vi phạm ATGT. Điều đặc biệt là Đoàn cơ sở Công an huyện đã cử đoàn viên đến trường tuyên truyền, tổ chức hội thi, giúp học sinh hiểu rõ hơn về Luật ATGT.

Ở địa bàn thôn, buôn, TDP, các chi đoàn đã cử ĐVTN tham gia vào các tổ an ninh thôn, tham gia cùng lực lượng công an, dân quân tự vệ tuần tra, trực gác bảo vệ an ninh trật tự địa phương. Đặc biệt, trước dịp Tết Nguyên đán, các liên đội, Đoàn trường học và một số chi đoàn nông thôn đã tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu niên đăng ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, TTATGT, đảm bảo đón tết vui tươi, lành mạnh.

Theo anh Trần Thế Hoàng - Bí thư Huyện đoàn Đạ Tẻh, kết quả đạt được đáng chú ý nhất trong việc vận động ĐVTN tham gia giữ gìn ATGT là đã làm thay đổi sâu sắc nhận thức của ĐVTN và nâng cao tinh thần tình nguyện, xung kích của tuổi trẻ, tạo phong trào thi đua sôi nổi. Từ đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Nhân rộng mô hình “Chi đoàn Thanh niên không có tệ nạn ma túy”

Nhằm đẩy mạnh công tác phòng, chống ma tuý trong lứa tuổi thanh thiếu niên, BTV Huyện đoàn Đạ Tẻh đã phối hợp với Công an huyện thực hiện “Hành động phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên” giai đoạn 2016 - 2020. Chương trình được triển khai đến tất cả các cơ sở đoàn và liên đội trường học trong toàn huyện.

Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền như sinh hoạt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống, tổ chức các hội thi, Phiên tòa giả định, ra quân phòng chống ma túy..., ý thức chấp hành pháp luật của ĐVTN ngày càng được nâng cao. Trong năm 2020, các cơ sở đoàn đã tổ chức được 83 đợt tuyên truyền cho hơn 5.400 lượt ĐVTN về phòng, chống ma túy.

Bên cạnh đó, mô hình “Chi đoàn Thanh niên không có tệ nạn ma tuý” tại các xã, thị trấn đã và đang được duy trì, đẩy mạnh. Cụ thể, Đoàn xã Triệu Hải có mô hình “Thanh niên không có tệ nạn ma túy và tiếng kẻng an ninh Thôn 1” với 15 thành viên tham gia. Đoàn xã Quảng Trị, Đạ Pal, Đạ Lây, Mỹ Đức duy trì có hiệu quả mô hình “Chi đoàn Thanh niên không có tệ nạn ma túy” với 60 đoàn viên tham gia.

Các mô hình này thường xuyên tổ chức tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, cuộc họp của thôn; tổ chức cổ động tuyên truyền trực quan trên tuyến đường hội trường thôn, xóm; tổ chức ra quân ngày phòng chống ma túy; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thôn, vận động người dân ký cam kết không sử dụng ma túy. “Việc sinh hoạt, tuyên truyền đều đặn đã góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn xã luôn được giữ vững. Thanh niên trong thôn luôn chấp hành pháp luật, tăng cường ý thức, tránh xa tệ nạn và ma túy” - anh Nguyễn Hải Đường - Bí thư Đoàn xã Quốc Oai cho biết

Để làm tốt hơn trong thời gian tới, BTV Huyện đoàn Đạ Tẻh xác định tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tập trung vào công tác giáo dục, tuyên truyền với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, từng địa phương. Đồng thời, tiếp tục nhân rộng các mô hình có hiệu quả đến các thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn huyện.

“Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, phòng, chống tệ nạn ma túy là trách nhiệm chung của cả cộng động, xã hội, thế nên, Đoàn Thanh niên sẽ tiếp tục phối hợp, chung tay với Công an huyện và các ngành liên quan để tuyên truyền, phòng chống các tệ nạn xã hội. Từ đó, hạn chế, ngăn chặn đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông và tệ nạn về ma túy trên địa bàn huyện” - anh Trần Thế Hoàng cho biết thêm.

VIỆT QUỲNH