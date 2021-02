Phòng, chống tội phạm năm 2020:

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy nên tình hình an ninh chính trị luôn được giữ vững, bảo đảm sự bình yên cho Nhân dân, đặc biệt các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh, của đất nước diễn ra an toàn, thành công.

Trước xu hướng phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, sự tác động của cơ chế thị trường, dẫn đến tình hình vi phạm pháp luật trên mọi lĩnh vực cũng ngày càng tinh vi, xảo quyệt, tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường; vượt qua khó khăn, thách thức, lực lượng Công an tỉnh đã luôn nỗ lực, mưu trí, dũng cảm, khẳng định bản lĩnh người chiến sĩ Công an nhân dân trên mọi mặt trận. Năm 2020, Công an Lâm Đồng đã lập nhiều chiến công vẻ vang, không ngại hiểm nguy và bất chấp hy sinh cả tính mạng để bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân. Báo cáo trước đại biểu HĐND tỉnh, cử tri trong tỉnh, kết quả nổi bật nhất đó là công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy nhận được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể và của cả hệ thống chính trị nên tình hình an ninh trật tự thời gian qua được giữ vững ổn định, không để xảy ra tình huống bất ngờ, biểu tình, bạo loạn. Không để hình thành công khai hóa tổ chức chính trị đối lập trên địa bàn tỉnh. An ninh tại các vùng tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được củng cố và giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Con số nổi bật trong năm 2020 phải kể tới đó là tội phạm về trật tự xã hội giảm 23,34%; tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 91,09%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 98,73%. Hoạt động của tội phạm có xu hướng cấu kết, móc nối hoạt động đan xen trên nhiều lĩnh vực, địa bàn hoạt động theo hướng liên kết liên huyện, liên tỉnh, trong đó lợi dụng sự phát triển của khoa học công nghệ thông tin và phương tiện giao thông để thực hiện các hành vi phạm tội, gây không ít khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng. Trong đó, theo nhận định của ngành Công an, nổi lên hiện nay đó là các loại tội phạm có các hành vi gây rối, truy sát, thanh toán, trả thù lẫn nhau của các nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn với tỷ lệ tội phạm giết người tăng 10%. Tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc dư luận xã hội tăng 25%. Tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc truyền thống và phi truyền thống có chiều hướng tăng trên 24%, tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản chiếm tỷ lệ cao, gây thiệt hại về tài sản ngày càng lớn.

Trong công tác phòng, chống tội phạm về trật tự quản lý kinh tế, chức vụ, tham nhũng đã khởi tố 5 vụ về tham nhũng. Phát hiện 34 đối tượng có hành vi chèo kéo, ép buộc khách mua hàng hóa, dịch vụ, xử phạt trên 176 triệu đồng, xử lý ngăn chặn tình trạng “cò du lịch” không để ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và môi trường du lịch của thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan chức năng đã tiến hành điều tra, phát hiện, xử phạt hành chính 310 trường hợp vi phạm về trật tự quản lý kinh tế với số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Tiến hành khởi tố 23 vụ, 27 bị can vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, tàng trữ vận chuyển hàng cấm; 5 vụ, 7 bị can về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và 1 vụ buôn bán hàng giả...

Về tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đáng báo động hiện nay, phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội chủ yếu sử dụng các trang mạng Facebook, Zalo, gọi điện qua Internet để làm quen sau đó giả danh các cơ quan chức năng như hải quan, ngân hàng, nhân viên giao hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sử dụng phần mềm rà quét thông tin thuê bao điện thoại để chọn lựa đối tượng nhằm lừa đảo, giả danh công an, viện kiểm sát và các cơ quan chức năng có thẩm quyền để đe dọa nạn nhân, tống tiền và bắt chuyển khoản theo yêu cầu của chúng. Đây là loại tội phạm mới nguy hiểm, người dân nên đề cao cảnh giác trong thời đại công nghệ số 4.0.

Đặc biệt, trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các đối tượng xấu đã lợi dụng không gian mạng để đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan đến dịch COVID-19 gây hoang mang dư luận và làm quần chúng nhân dân lo sợ, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, gây mất an ninh trật tự xã hội. Cũng lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, kẻ xấu đã sử dụng biện pháp tinh vi và vi phạm về buôn bán tàng trữ ma túy, trộm cắp, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, dịch vụ cầm đồ... các đối tượng có xu hướng hoạt động liên tỉnh, liên huyện với số lượng ma túy ngày càng lớn. Kết quả, đã khởi tố 254 vụ, 345 bị can về tội phạm ma túy. Phát hiện, bắt giữ 4,8 kg ma túy tổng hợp, 1,65 kg heroin, 38 kg cần sa khô, 4 kg cần sa tươi, 5,09 kg thuốc phiện... Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke ngày càng có chiều hướng gia tăng. Chính vì vậy, công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, rất đáng báo động. Theo đó, cần nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm, nêu cao vai trò quản lý của gia đình và cộng đồng trong phối hợp lực lượng chức năng làm tốt công tác đấu tranh xử lý vi phạm đúng quy định pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

NGUYỆT THU