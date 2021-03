Bắt quả tang 4 đối tượng đánh bạc, thu giữ 411 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 16/3, Công an TP Bảo Lộc cho biết vừa triệt phá một vụ đánh bạc được tổ chức trong nhà dân với quy mô sát phạt hàng trăm triệu đồng.

Hiện trường vụ đánh bạc với số tiền lên đến hơn 410 triệu đồng

Tại hiện trường, công an bắt giữ 4 người tham gia đánh bạc và thu giữ số tiền 411 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Các con bạc đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, gồm: Nguyễn Như Thào (58 tuổi, ngụ tại xã Hòa Ninh, huyện Di Linh), Lâm Quang Duy (39 tuổi, ngụ phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc), Bùi Trọng Hùng (35 tuổi, ngụ Phường 2, TP Bảo Lộc) và Lê Thị Hoàng Yến (50 tuổi, ngụ tại thị trấn Đạ M'ri, huyện Đạ Huoai).

Trước đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 16/3, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc nhận được tin báo của quần chúng về việc các đối tượng đang tổ chức đánh bài ăn tiền tại một nhà dân trên địa bàn thôn Ánh Mai 3 (xã Lộc Châu). Ngay sau đó, đơn vị đã bố trí lực lượng mật phục đột kích bắt quả tang khi các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài binh xập xám.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị tạm giữ hình sự

Thời điểm các trinh sát hình sự Công an TP Bảo Lộc đột kích bắt quả tang, các con bạc gồm Thào, Duy, Hùng và Yến đều đang cầm trên tay mỗi người 13 lá bài tây để binh xập xám. Tại hiện trường, công an thu giữ 180 triệu đồng trên bàn đã được các đối tượng chuẩn bị để chung cho ván bài đang đánh. Kiểm tra xung quanh và trên người các con bạc, công an còn thu giữ thêm 331 triệu đồng. Trong đó, 278 triệu đồng được công an thu giữ trên người các con bạc sử dụng để đánh bài và 53 triệu đồng được các con bạc khai là tiền xâu sau mỗi ván sát phạt nhau.

Ngoài ra, tại hiện trường, cơ quan công an còn tạm giữ 5 điện thoại di động, 15 bộ bài tây và 1 xe ô tô con được các con bạc sử dụng để làm phương tiện, công cụ di chuyển và tổ chức đánh bạc.

Hiện, Công an TP Bảo Lộc đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

NGUYỄN QUÂN