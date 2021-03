Cảnh sát Giao thông nỗ lực chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông

2 tháng đầu năm 2021, tình hình tai nạn giao thông (TNGT) diễn biến hết sức phức tạp, tăng cả 3 tiêu chí là số vụ, số người chết và số người bị thương. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát phương tiện xe cơ giới đường bộ. Theo lãnh đạo Phòng, trong đợt ra quân này, lực lượng CSGT sẽ tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính và tập trung vào kiểm tra các loại xe chở khách, xe tải, xe container, xe máy phân khối lớn...

Cán bộ tuyên truyền Đội Tuyên truyền Phòng CSGT Công an tỉnh kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền cho tài xế về Luật Giao thông đường bộ khi lực lượng tuần tra dừng kiểm tra phương tiện

Tại đèo Bảo Lộc, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Madagui, Phòng CSGT Công an tỉnh bố trí 100% lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ chia ca liên tục tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường đèo vốn tiềm ẩn nhiều nguy cơ về TNGT. Được biết, do đây là cung đèo nguy hiểm, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng nên lực lượng CSGT đã nhận được lệnh tăng cường công tác tuần tra, thường xuyên trực chốt 24/24 ở những cung đường có nguy cơ xảy ra tai nạn cao và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về an toàn giao thông.

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày giữa tháng 3 trời khá hanh khô nhưng trên tất cả các tuyến giao thông đường bộ, nhất là các tuyến đường trọng điểm như QL 20, 27, 27C, 28, 28B, 55, đường cao tốc và các tuyến đường đèo thường xuyên có mặt lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, các tổ tuần tra cho biết thường tập trung xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chạy quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, tránh vượt, dừng đỗ, chở quá số người quy định và không đội mũ bảo hiểm khi đi xe gắn máy. Đối với hoạt động kiểm soát phương tiện, lực lượng CSGT cũng tiến hành hết sức nhanh chóng, đúng quy trình công tác, không để việc kiểm soát làm ách tắc, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông bình thường trên đường. Đồng thời phải đảm bảo an toàn cho người được kiểm tra, người tham gia giao thông và chính lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Với tỷ lệ TNGT xảy ra trong 2 tháng đầu năm tăng khá cao so với cùng kỳ, phân tích số liệu và nguyên nhân cho thấy, phần lớn các vụ TNGT xảy ra thời gian qua là do ý thức của người tham gia giao thông kém. Chính vì vậy, trong khi ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân còn hạn chế, việc triển khai đợt cao điểm là hết sức cần thiết để góp phần hạn chế những nguy cơ mất trật tự an toàn giao thông có thể xảy ra trên địa bàn.

Trung tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó Trưởng phòng CSGT, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đợt tổng kiểm soát lần này là nhằm mục đích tuyên truyền, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân, chung tay cùng với các lực lượng chức năng khác đảm bảo an toàn giao thông, nỗ lực kéo giảm TNGT trên địa bàn toàn tỉnh. Theo đó, lãnh đạo Phòng CSGT đã yêu cầu Đội tuần tra, các đơn vị chốt, trạm tăng cường bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường, tập trung tại các tuyến quốc lộ, tuyến đường thường xuyên xảy ra TNGT, ùn tắc giao thông. Quá trình tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kết hợp với công tác vận động, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người dân về Luật Giao thông đường bộ.

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh, ngoài thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT sẽ tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức rà soát, đề xuất, kiến nghị giải quyết những bất cập trong tổ chức giao thông, nhất là xử lý, giải quyết các điểm tiềm ẩn về nguy cơ xảy ra TNGT.

Quá trình tuần tra, kiểm soát, lãnh đạo Phòng CSGT cũng đã yêu cầu các tổ tuần tra chú trọng những đoạn đường đèo, các đoạn quốc lộ đi qua khu vực đông dân cư, họp chợ, các điểm giao cắt giữa quốc lộ với đường tỉnh, đường huyện. Trong quá trình kiểm tra các phương tiện cơ giới đường bộ, nếu xảy ra hành vi chống đối, không chấp hành hiệu lệnh, CSGT sẽ sử dụng camera ghi nhận lại sự việc, phối hợp các lực lượng khác đấu tranh, ngăn chặn, lập hồ sơ chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý.

NGUYÊN THI