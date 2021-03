Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở huyện vùng xa Đam Rông

Sau hơn 2 tháng ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Công an huyện Đam Rông đã tập trung lực lượng, chủ động đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn.

Công an huyện Đam Rông thực hiện nhiệm vụ trực 24/24h tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 số 4

Trung tá Vũ Hoàng Anh - Trưởng Công an huyện Đam Rông cho biết: Trong đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ các sự kiện lớn của đất nước từ 15/12/2020 - 28/2/2021, các cấp chính quyền từ huyện đến xã, nhất là các lực lượng chức năng đã triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người dân vui xuân đón tết. Trong đó, tăng cường bám sát địa bàn, bám sát đối tượng, thường xuyên tổ chức tuần tra vũ trang khép kín địa bàn, tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo tốt tình hình ANTT...

Thời gian qua, Công an huyện Đam Rông đã đấu tranh, triệt phá, làm rõ nhiều vụ việc, vụ án, giữ vững ANTT trên địa bàn. Điển hình là vụ việc Công an huyện Đam Rông phối hợp với Công an huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông để truy bắt 1 đối tượng truy nã đang bỏ trốn từ tỉnh Đắk Nông về TP Đà Lạt.

Đây là đối tượng bị Công an huyện Cư Jut ra thông báo truy tìm vì có hành vi xâm hại tình dục trẻ em sau đó bỏ trốn. Ngay sau khi bị bắt, đối tượng đã được đưa về Công an huyện Đam Rông đấu tranh, lấy lời khai. Theo khai nhận ban đầu, đối tượng trên đã nhiều lần xâm hại tình dục cháu B.T.N (8 tuổi) ở gần nhà. Lần gần nhất vào ngày 3/1/2021. Khi bị gia đình cháu nhỏ phát hiện, đối tượng bỏ trốn chạy về Hải Phòng. Nhưng sau đó quay về Đắk Nông. Khi đang tiếp tục bỏ trốn bằng xe khách về Đà Lạt thì Công an huyện Đam Rông chặn bắt.

Hay vụ việc bắt 3 đối tượng liên quan đến vận chuyển và tiêu thụ ma túy vào lúc 10h45’ ngày 13/1/2021. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đam Rông đã tổ chức bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Giàng A Khoa (sinh năm 1984), Lầu A Chư (sinh năm 1989), Hờ Thị Pàn (sinh năm 1987) đều là người H’Mông trú tại huyện Krông Nô và huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Đam Rông. Tang vật thu giữ gồm: 3 gói bột màu trắng ngà nghi là Heroin trọng lượng khoảng 30 gram, 2 xe máy và 3 điện thoại di động. Vụ việc đang được Công an huyện tiếp tục điều tra làm rõ.

Với quyết tâm tấn công trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2021, Công an huyện Đam Rông đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với nhiều loại tội phạm khác.

Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhất là trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an huyện Đam Rông đã tập trung toàn lực lượng, triển khai kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo trật tự ATGT và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường ĐT724, đường liên thôn, liên xã. Phối hợp với Phòng PC08 - Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 27, đoạn đi qua địa bàn huyện. Tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm phổ biến là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm quy định về nồng độ cồn, tốc độ, làn đường, phần đường, vi phạm quy định về mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, phương tiện hết niên hạn sử dụng...

Trong đợt cao điểm này, Công an giao thông Đam Rông đã phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính 256 trường hợp; trong đó, 39 xe ô tô; 217 xe mô tô; tạm giữ 1 xe ô tô, 67 xe mô tô; tước giấy phép lái xe 15 trường hợp. Các hành vi vi phạm chủ yếu như: Vi phạm nồng độ cồn 25 trường hợp; không đội mũ bảo hiểm 35 trường hợp; không có GPLX 38 trường hợp; không đủ tuổi 5 trường hợp; quá tốc độ 31 trường hợp; hành vi khác 122 trường hợp. Tiếp nhận xử lý vi phạm hành chính 182 trường hợp, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 190 triệu đồng.

Đặc biệt, từ ngày 30/1 - 26/2, Công an huyện Đam Rông cùng với các lực lượng liên ngành đã thực hiện nhiệm vụ trực 24/24h tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến Quốc lộ 27 địa bàn xã Đạ R’Sal.

Qua đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, Công an huyện Đam Rông đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Qua đó, góp phần kiềm chế được sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về ANTT; trật tự ATGT được bảo đảm; góp phần tạo môi trường ổn định phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ Nhân dân đón tết, vui xuân.

HOÀNG SA