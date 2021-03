Công an cùng người dân bắt giữ đối tượng giật vé số của cụ già và người khuyết tật

(LĐ online) - Trong lúc cụ Luyện Thị Xuân (73 tuổi, ngụ Phường 1, TP Bảo Lộc) đang cầm xấp vé số và 100 ngàn đồng đi bán trên đường Phan Đăng Lưu, thì Tưởng đi xe máy tới giả vờ hỏi mua rồi giật cả xấp vé số phóng xe bỏ chạy. Thấy vậy, nhiều người dân đã tri hô đuổi theo và trình báo vụ việc tới cơ quan công an.

Nguyễn Minh Tưởng (đội nón bảo hiểm) bị Công an và người dân bắt giữ sau khi đối tượng cướp giật vé số của cụ Nguyễn Thị Xuân

Chiều 1/3, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) thông tin, đang tạm giữ đối với Nguyễn Minh Tưởng (21 tuổi, ngụ tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm – đang tạm trú tại Phường 2, TP Bảo Lộc); đồng thời, phối hợp cùng Đội Điều tra Tổng hợp Công an TP Bảo Lộc lấy lời khai đối tượng để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi cướp giật vé số của người già và người khuyết tật.

Thông tin từ Công an Phường 1 cho biết, khoảng 10 giờ ngày 1/3, đơn vị nhận được tin báo về vụ việc cụ Luyện Thị Xuân bị nam thanh niên đi xe máy cướp giật vé số xảy ra trên địa bàn. Tiếp nhận tin báo, đơn vị đã chỉ đạo các trinh sát nhanh chóng truy bắt. Sau khi đuổi theo đối tượng chạy quanh TP Bảo Lộc và nhờ sự hỗ trợ đắc lực của một số người dân, khi đến đường Phạm Ngũ Lão (Phường 2), các trinh sát và người dân đã khống chế bắt giữ đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ xấp vé số 23 tờ và 100 ngàn đồng trên người của Nguyễn Minh Tưởng. Đây là vé số và tiền do Tưởng cướp giật của cụ Xuân trước đó.

Theo cơ quan công an, qua đấu tranh ban đầu, Tưởng còn khai nhận, vào khoảng 22 giờ ngày 26/2, với thủ đoạn giả vờ mua, đối tượng đã cướp giật 75 tờ vé số của một người khuyết tật là anh Nguyễn Hùng Cường (30 tuổi, ngụ tại Phường 2, TP Bảo Lộc) đi trên xe lăn bán vé số dạo trên đương Lê Thị Pha (Phường 1, TP Bảo Lộc).

Được biết, Nguyễn Minh Tưởng là thanh niên nghiện ma túy và không có công ăn việc làm ổn định. Thời gian qua, Tưởng đến Bảo Lộc ở trọ...

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

NGUYỄN QUÂN