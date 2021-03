Theo Công an huyện Đức Trọng, nhằm đảm bảo cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thành công tốt đẹp, Công an huyện và công an các xã, thị trấn đã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử.

Theo đó, Công an huyện đã chủ động thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm với phương châm “Phòng ngừa là chính”. Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đề ra các giải pháp đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực an ninh dân tộc, tôn giáo và an ninh nông thôn; kiềm chế các loại tội phạm, làm giảm tai nạn giao thông. Tập trung toàn bộ lực lượng kịp thời giải quyết các vụ việc trên địa bàn, không để xảy ra “điểm nóng”, phức tạp về an ninh trật tự, ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử.

Song song đó, bám sát các bước chuẩn bị bầu cử, dự kiến các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự có thể xảy ra và phương án giải quyết. Đồng thời, đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm, nâng cao chất lượng phát hiện, điều tra, khám phá án, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý cư trú, nhân hộ khẩu, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ… Thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến và chế độ thông tin báo cáo theo quy định. Đảm bảo lực lượng, phương tiện thường trực để giải quyết kịp thời, hiệu quả tình huống phức tạp xảy ra trước, trong và sau thời gian diễn ra bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

N.MINH