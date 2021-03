Khởi tố, bắt tạm giam đôi nam nữ tàng trữ ma túy

(LĐ online) - Ngày 9/3, Công an TP Bảo Lộc cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Thị Thảo Linh (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) và Nguyễn Quốc Cường (25 tuổi, ngụ tạ xã Lộc Thanh, TP Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Vũ Thị Thảo Linh và Nguyễn Quốc Cường bị khởi tố, bắt tạm giam

Trước đó, vào đêm 5/3/2021, sau thời gian theo dõi, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Bảo Lộc phối hợp cùng Công an Phường 1 tiến hành kiểm tra hành chính tại một nhà trọ trên đường Bùi Thị Xuân (Phường 1). Qua kiểm tra, công an phát hiện Nguyễn Quốc Cường và Vũ Thị Thảo Linh ở phòng trọ số 9 có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khám xét trên trên người của Cường và Linh, công an phát hiện cả 2 đều cất giấu chất ma túy và các viên thuốc lắc. Linh và Cường khai nhận, số ma túy nói trên được cả 2 mua lại để sử dụng.

Cơ quan công an đã lập biên bản niêm phong, thu giữ toàn bộ tang vật; đồng thời, lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Vũ Thị Thảo Linh và Nguyễn Quốc Cường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện, vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG