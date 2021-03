Phạt nóng tài xế rơi vãi đất đá ngay khu vực trung tâm TP Đà Lạt

(LĐ online) - Chiều 4/3, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Đà Lạt cho biết, vừa ra quyết định xử phạt tài xế Nguyễn Tuấn Anh (38 tuổi) về hành vi chở vật liệu xây dựng để rơi vãi trên đường, gây ô nhiễm môi trường.

Đất đá rơi từ xe tải. Ảnh cắt từ clip

Theo Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, vào khoảng 10 giờ sáng nay, chiếc xe tải chở vật liệu xây dựng do tài xế Nguyễn Tuấn Anh điều khiển từ đường Trần Phú về đường Ba tháng Tư (Phường 3, TP Đà Lạt). Do không che chắn và kiểm tra kỹ khi lưu thông, nên khi đến khu vực trước cổng UBND tỉnh Lâm Đồng, một lượng lớn đất, đá trên xe do ông Tuấn Anh điều khiển đã rơi vãi xuống đường, kéo dài hàng chục mét tới đoạn đầu đường Ba tháng Tư.

Thời điểm này, có khá nhiều phương tiện lưu thông qua lại, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Tuy nhiên, do tài xế không biết nên vẫn cho xe lưu thông rơi vãi đá xuống đường dài khoảng gần 400 m mới dừng lại.

https://youtu.be/jdQxl5KpGwA

Trong quá trình tuần tra trên đường, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm dừng hoạt động của xe và lập biên bản xử phạt hành chính. Sau đó, Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự phối hợp cùng Công an Phường 3 phân luồng giao thông; đồng thời, yêu cầu tài xế khắc phục hậu quả, dọn dẹp toàn bộ đất đá trên đường.

Cũng chiều nay, theo ghi nhận trên tuyến đường Hùng Vương, một số xe tải lưu thông liên tục làm rơi vãi đá xuống đường, đoạn vòng xoay Trần Hưng Đạo - Hùng Vương, kéo dài 300-400 m. Tuy nhiên, sau khi làm rơi vãi đất, đá làm ảnh hưởng tới môi trường các tài xế thường không dừng lại dọn dẹp, gây bức xúc cho người dân khu vực.

C.THÀNH