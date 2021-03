Quý I-2021: Tăng cả 3 tiêu chí về vi phạm Luật Lâm nghiệp

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng cho biết: So sánh với cùng kỳ năm 2020, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong quý I/2021, số vụ vi phạm tăng 16 vụ (tương đương 12%); diện tích thiệt hại do phá rừng tăng 3,13 ha (tương đương 42%) và đặc biệt lâm sản thiệt hại tăng 552,943 m3 (tương đương 121%). Cụ thể, tính từ ngày 10/12/2020 đến 10/3/2021, toàn tỉnh có tổng số vụ vi phạm là 152 vụ (gồm 75 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, chiếm 49%) và 77 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm, chiếm 51%; diện tích thiệt hại do phá rừng 10,56 ha, lâm sản thiệt hại (với 4 hành vi) là 1.008,127 m3. Các cơ quan chức năng đã xử lý 114 vụ; trong đó, xử lý hành chính 106 vụ và xử lý hình sự 8 vụ; tịch thu 290,814 m3 gỗ tròn, gỗ xẻ các loại; thu nộp ngân sách 1,16 tỷ đồng.

Trong các hành vi vi phạm, hành vi phá rừng trái pháp luật chiếm cao nhất, với 65 vụ, tỉ lệ 43%; diện tích thiệt hại 10,56 ha, lâm sản thiệt hại 773,764 m3. Kế đến là hành vi khai thác rừng trái pháp luật với 35 vụ, tỉ lệ 23%, thiệt hại 188,238 m3 gỗ. Các hành vi lấn, chiếm rừng và vi phạm quy định của Nhà nước về bảo vệ rừng mỗi hành vi xảy ra một vụ.

Trong quý I/2021, địa bàn tỉnh cũng xảy ra 9 vụ nổi cộm về vi phạm Luật Lâm nghiệp (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2020). Trong đó, có 3 vụ đã xác định đối tượng vi phạm, còn 6 vụ chưa xác định đối tượng vi phạm. Hành vi vi phạm gồm: Khai thác rừng trái pháp luật 4 vụ; phá rừng trái pháp luật 4 vụ; Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật 1 vụ. Chi cục trưởng Nguyễn Khang Thiên cho biết: “Ngay sau khi nhận được báo cáo các vụ nổi cộm điển hình từ các hạt kiểm lâm, Chi cục Kiểm lâm đã báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết, đồng thời tùy vào mức độ các vụ nổi cộm, Chi cục đã chủ động ban hành văn bản hoặc tham mưu cấp thẩm quyền ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, điều tra, xử lý các vụ theo đúng quy định của pháp luật”. Được biết, ngày 8/3/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp ký Văn bản số 1335 gửi các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn tỉnh nhằm “chấn chỉnh, tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng”.

