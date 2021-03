(LĐ online) - Ngày 29/3, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản gồm đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân, Cục Thi hành án dân sự và Sở Tài chính tỉnh đã tổ chức tiêu hủy gần 2 kg ma túy và 335 viên ma túy.

Đây là tang vật trong vụ án Hoàng Văn Nhân (28 tuổi, trú xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Nghệ An) phạm tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy từ Nghệ An vào Đà Lạt tiêu thụ do Công an tỉnh Lâm Đồng xác lập, đấu tranh, triệt phá trong thời gian qua.

Cụ thể, đêm 1/3/2020, thông qua công tác trinh sát, Công an Lâm Đồng xác định đối tượng Nhân sẽ mang ma túy từ Nghệ An vào Lâm Đồng tiêu thụ và di chuyển trên Quốc lộ 27C hướng từ Nha Trang về Đà Lạt. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức lực lượng tiến hành đón lõng để bắt giữ.

Khám xét trên người đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện 1,88 kg ma túy và 335 viên nén ma tuý màu hồng loại Methamphetamine Methamphetamine có trọng lượng 28,9228 g. Đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An vào Đà Lạt tiêu thụ với tiền công 15 triệu đồng.

Căn cứ tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng Xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã tuyên phạt Hoàng Văn Nhân 22 năm tù về tội vận chuyển và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại buổi tiêu hủy, toàn bộ vật chứng là 1,88 kg ma túy và 335 viên ma túy trong vụ án vẫn nguyên niêm phong và được kiểm đếm đầy đủ tại chỗ trước sự chứng kiến của Hội đồng Tiêu hủy vật chứng, tài sản. Việc tiêu hủy được tiến hành chặt chẽ, an toàn, đúng quy định pháp luật.

TIẾN DÂN