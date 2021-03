Xử phạt trên 500 trường hợp xe độ chế, đánh võng

(LĐ online) - Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết từ tháng 6/2020 đến nay, đơn vị đã ra quyết định xử phạt trên 500 trường hợp xe mô tô phân khối lớn vi phạm Luật Giao thông đường bộ với mức phạt từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/trường hợp.

Một xe phân khối lớn thay đổi ống pô bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt tại đầu đèo Prenn

Trong số hơn 500 trường hợp vi phạm bị xử phạt chủ yếu là vi phạm trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là Quốc lộ 20. Các lỗi vi phạm chủ yếu được xác định: Sử dụng xe độ chế, không có bằng lái xe, lạng lách đánh võng, nẹt pô, không chấp hành hiệu lệnh… gây tiềm ẩn nguy cơ cao tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của người tham gia giao thông

Trung tá Cù Tuấn Nghĩa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Thời gian qua, chủ yếu trên trên Quốc lộ 20, có nhiều trường hợp xe mô tô phân khối lớn khi lên Đà Lạt chạy với tốc độ cao, nẹt pô, hú còi vào ban đêm… Trước bức xúc của người dân; đồng thời, nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ chốt chặn ở nhiều khu vực, bố trí lực lượng mặc thường phục đón lõng, tạm giữ người cùng phương tiện vi phạm.

Trong thời gian tới, nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên Quốc lộ 20, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cùng Đội Cảnh sát Giao thông các huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thường xuyên, liên tục. Đồng thời, các đơn vị sẽ phối hợp lập chốt xử lý triệt để tình trạng xe máy độ chế và xe mô tô phân khối lớn chạy quá tốc độ, hú còi… vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.

C.PHONG