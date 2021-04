18 tháng tù giam cho hành vi cưa hạ trên 13 m3 thông 3 lá

Tòa án Nhân dân huyện Lạc Dương vừa tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo Kon Sơ Ha Hôn (trú thôn Đạ Tro, xã Đạ Nhim) về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9/2020, bị cáo Ha Hôn sử dụng cưa máy cầm tay để cưa hạ 6 cây thông 3 lá với tổng khối lượng 13,61 m3 tại Tiểu khu 132, lâm phần do Công ty TNHH Thủy điện và du lịch sinh thái Thác Rồng quản lý. Sau đó, bị can đã cắt thành lóng, xẻ thành các tấm ván, đà để làm nhà ngay tại vị trí bị cáo đã cưa hạ.

Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tạm nộp 5 triệu đồng để bồi thường một phần thiệt hại; đồng thời, bị can lần đầu phạm tội, hành vi phạm tội của bị can thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Qua xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử phiên tòa đã tuyên phạt bị can 18 tháng tù giam.

C.PHONG