Bắt 3 đối tượng còn lại trong nhóm Phúc ''bổ'' ở Lâm Hà

(LĐ online) - 3 đối tượng cuối cùng trong nhóm Phúc “bổ” ở Lâm Hà gây ra vụ ẩu đả gây thương tích mang tính chất côn đồ ngay giữa trung tâm thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà đã bị Công an huyện Lâm Hà tóm gọn sau nhiều ngày quyết liệt truy lùng, đấu tranh tìm chứng cứ.

5 đối tượng trong nhóm Phúc “bổ” bị bắt giữ

Sáng 27/4, Công an huyện Lâm Hà cho biết, đến sáng nay, các trinh sát hình sự Công an huyện đã truy bắt thành công 3 tên cuối cùng trong nhóm gây ra vụ ẩu đả dẫn đến thương tích ngay giữa trung tâm thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà vào đêm 8/4 gây bức xúc dư luận.

Tại cơ quan công an, cả 3 đối tượng gồm Lê Tiến Vinh (26 tuổi, trú tại tổ Srê Nhắc, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà), Phạm Ngọc Duy (24 tuổi, trú tại tổ Tiên Phong, thị trấn Đinh Văn, Lâm Hà) và Võ Văn Nhựt Khoa (trú tại Tổ 24, Phường 3, TP Đà Lạt) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, như Báo Lâm Đồng Online đã đưa tin , tại quán bán bia và cà phê trên địa bàn thị trấn Đinh Văn, ông Lê Thanh Nghị (34 tuổi, ngụ tại Tân Phú, Đồng Nai) bị đối tượng Lê Tấn Phúc (29 tuổi, còn gọi là Phúc “bổ”, ngụ tại Phúc Thọ, Lâm Hà) cùng 4 đối tượng khác dùng bàn ghế, tay chân đánh khiến ông Nghị bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Với quyết tâm xử lý nghiêm để răn đe các hành vi mang tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, trong quá trình thi hành lệnh bắt, các đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Sau 10 ngày đêm theo dấu, đến tối 22/4, Công an huyện Lâm Hà bằng các nghiệp vụ đã tiếp cận bất ngờ và khống chế, bắt được Lê Tấn Phúc và Ngô Lê Đình Duy khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn tại khu phố Sơn Hà, thị trấn Đinh Văn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Và, đến sáng ngày 27/4, các chiên sỹ đã tiếp tục bắt giữ được 3 đối tượng còn lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà cho biết, hiện đã thi hành lệnh tạm giam đối với 5 bị can với thời hạn 2 tháng để củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố trước pháp luật.

Vụ việc cho thấy nỗ lực của Công an huyện Lâm Hà nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương và sự quyết tâm đảm bảo tính nghiêm minh, bảo vệ triệt để quyền công dân, qua đó từng bước khẳng định trách nhiệm, vai trò của lực lượng công an trong giữ vững an ninh trật tự là không có ngoại lệ, không có vùng cấm.

NGUYỄN NGHĨA – LÊ TIẾN