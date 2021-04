Bắt hai đối tượng nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự

Công an thị trấn Đinh Văn (Lâm Hà) cho biết, qua các đợt ra quân trấn áp tội phạm vừa qua, đơn vị đã bắt nhiều đối tượng trộm cắp tài sản. Trong đó, có 2 đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự là Bùi Quốc Bảo Thiên và Đào Văn Kiên.

Theo đó, đơn vị đã mật phục và truy bắt được đối tượng Bùi Quốc Bảo Thiên (sinh năm 1992, HKTT: Kim Phát, xã Bình Thạnh, huyện Đức Trọng). Bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, đối tượng Bùi Quốc Bảo Thiên khai nhận đã thực hiện 7 vụ trộm cắp gạo trên địa bàn khu vực thị trấn Đinh Văn và xã Tân Văn (Lâm Hà). Đặc biệt, Thiên là đối tượng nghiện ma túy mới ra tù tháng 12/2020 về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 5/4/2021, nhận được đơn trình báo của ông Phạm Văn T, thường trú tại Yên Bình, Đinh Văn bị mất trộm tài sản là 1 xe máy hiệu Yamaha Sirius, BKS: 49D1 - 42928 trị giá hơn 20 triệu đồng. Ngay lập tức Công an thị trấn Đinh Văn đã tổ chức các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 3 tiếng đồng hồ đã bắt được đối tượng Đào Văn Kiên, sinh năm 1983, HKTT: Thôn 6, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà và thu hồi xe máy mà đối tượng đã trộm cắp để trả lại cho người dân.

Cả hai đối tượng trên đều nghiện ma túy và có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lâm Hà đã tạm giữ hình sự để phục vụ cho các bước điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần cương quyết tấn công trấp áp tội phạm, Công an thị trấn Đinh Văn đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, lập thành tích chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ công an trong lòng Nhân dân.

NGUYÊN THI - LÊ TIẾN