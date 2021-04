CSGT phát hiện nhiều vũ khí tàng trữ từ công tác phối hợp

Ngày 2/4, Đội CSGT-TT, Công an huyện Đam Rông cho biết: Từ ngày 16/12/2020 tới nay, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan liên quan phát hiện nhiều vụ tàng trữ trái phép vũ khí trên địa bàn huyện.

Theo đó, Đội CSGT-TT Công an huyện đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh, công an các xã chốt chặn bắt 1 đối tượng hình sự đang trốn chạy; 1 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép, 2 vụ khai thác cát trái phép. Cũng qua công tác phối hợp đã kiểm tra, đơn vị đã phát hiện thu giữ 1 khẩu súng kíp, 2 khẩu súng bắn đạn chì với 370 viên đạn chì; 15 hạt nổ, 100 g thuốc súng; 1 đuôi súng hơi, 2 cây cần sa,…

C.THÀNH