Đức Trọng: Tình hình tai nạn giao thông gia tăng

Theo Công an huyện Đức Trọng cho biết, những tháng đầu năm 2021, tình hình và thực trạng tai nạn giao thông trên địa bàn huyện đang diễn biến phức tạp.

Theo đó, 3 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông làm chết 9 người, thiệt hại tài sản khoảng 313 triệu đồng. So với cùng kỳ năm 2020 tăng 7 vụ, tăng 5 người chết. Nguyên nhân của những vụ tai nạn trên là do ý thức của người điều khiển phương tiện, mà chiếm phần lớn là bộ phận thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 16 đến 25 không chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Qua công tác điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, bên cạnh một vài vụ tai nạn là có nguyên nhân xuất phát từ hạ tầng giao thông, còn lại hầu hết nguyên nhân của các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành luật giao thông chưa được tốt như: vi phạm nồng độ cồn, sử dụng chất ma túy, vi phạm tốc độ, tránh vượt không đảm bảo an toàn, không quan sát...

Trước tình hình tai nạn giao thông gia tăng, Công an huyện Đức Trọng đã và đang tăng cường tuyên truyền pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 sắp tới.

N.MINH