Đức Trọng: Tổng kết đợt cao điểm tấn công tội phạm

(LĐ online) - Chiều 15/4, Công an huyện Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Theo đánh giá, với tinh thần trách nhiệm cao, các lực lượng Công an huyện đã chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền, chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt tỷ lệ cao (96%), án rất nghiệm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá 100%; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt trên 90%; đã xác lập 1 chuyên án đấu tranh với các nhóm đối tượng trộm cắp xe máy trên địa bàn, gọi răn đe, giáo dục 327 lượt đối tượng nổi, đối tượng sưu tra trên lĩnh vực hình sự; công tác đấu tranh với tội phạm tham nhũng được tăng cường, không để xảy ra vụ việc nào.

Về ma túy đã khởi tố 9 vụ gồm 12 bị can tàng trữ trái phép chất ma túy, lập hồ sơ 2 đối tượng cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Trong đợt cao điểm, Công an huyện đã bắt và khởi tố 4 vụ gồm 5 đối tượng buôn bán, tàng trữ hàng cấm là pháo. Kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính 1 tổ chức, 20 cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật trên lĩnh vực kinh tế - môi trường, thu nộp kho bạc 173 triệu đồng .

Về lĩnh vực quản lý hành chính, Công an huyện Đức Trọng đã tiến hành kiểm tra 54 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 15 cơ sở, thu nộp kho bạc 55,25 triệu đồng. Vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó đã phát hiện, xử lý 7 vụ, 7 đối tượng, thu giữ 12 dao tự chế, 1 kg đạn chì, 3 kg đạn kim loại, 1 súng tự chế, 39,8 kg pháo nổ các loại.

Về trật tự an toàn giao thông, đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, lập 394 biển bản, tước 16 giấy phép lái xe, tạm giữ 63 phương tiện, thu nộp kho bạc Nhà nước 518 triệu đồng.

Đặc biệt, trong đợt diễn ra dịch Covid-19, đơn vị đã làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, do đó đã đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định của nền kinh tế - xã hội huyện nhà.

Với những thành tích đã đạt được, tại hội nghị do Công an tỉnh tổ chức, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng cho tập thể Công an huyện Đức Trọng; Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã khen thưởng cho Trung tá Phạm Mạnh Cường - Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự - Công an huyện vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

NHẬT MINH