Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản

(LĐ online) - Chiều 29/4, Công an TP Bảo Lộc cho biết, đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn và thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Lê Hoàng Long (21 tuổi, ngụ xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.

Lê Hoàng Long tại cơ quan công an

Theo cơ quan công an, trước đó, vào ngày 26/4/2021, Công an Phường 1 (TP Bảo Lộc) tiếp nhận tin báo của một người dân bị kẻ gian đột nhập vào quán kinh doanh ăn uống trên đường Hà Giang lấy số tiền 10 triệu đồng và 2 điện thoại di động. Ngay sau đó, Công an Phường 1 cùng Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc có mặt khám hiện trường vụ việc; đồng thời, triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm đối tượng trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/4, Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP Bảo Lộc xác định, Lê Hoàng Long là nghi can thực hiện vụ trộm nói trên. Lập tức, cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Long lên làm việc. Qua đấu tranh, Long đã thừa nhận toàn bộ hành vi thực hiện vụ trộm tại quán ăn trên đường Hà Giang (Phường 1). Ngoài ra, tại cơ quan công an, Lê Hoàng Long còn khai nhận, trong vòng 5 ngày (từ ngày 18 đến 22/4), đối tượng đã đột vào 3 quán cà phê trên địa bàn Phường 1 (TP Bảo Lộc) và Trường THPT Bảo Lộc lấy trộm tiền, điện thoại, máy khoan, loa máy vi tính và thuốc lá. Tài sản trộm được, Long đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện, các vụ việc đang được Công an TP Bảo Lộc tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Lê Hoàng Long theo quy định của pháp luật.

HẢI ĐƯỜNG