Lâm Hà: Sẽ xử lý nghiêm các đối tượng cố ý gây thương tích

(LĐ online) - Chiều 12/4, Công an huyện Lâm Hà cho biết, trên cơ sở tiếp nhận hồ sơ từ Công an thị trấn Đinh Văn chuyển lên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera xung quanh hiện trường và ghi lời khai của các nhân chứng, bị hại trong vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thị trấn Đinh Văn vào tối 8/4.

Đối tượng Ngô Lê Đình Duy

Vào thời điểm trên, anh Lê Thanh Nghị (35 tuổi, trú xã Đắk Lua, huyện Tân Phú, Đồng Nai) cùng vợ chồng anh Trần Nhật Khánh, chủ quán bia Chill (ở Đinh Văn, Lâm Hà) và người em của Khánh là Trần Việt Huấn ngồi uống bia. Sau đó, anh Nghị gọi điện thoại cho Lâm Thị Mỹ H. (26 tuổi) cùng khoảng gần 10 thanh niên khác đến nhậu cùng; trong đó, có Lê Tấn Phúc (29 tuổi, còn gọi là Phúc "bổ").

Trong lúc trò chuyện, thấy những người đi cùng Phúc "bổ" nói chuyện ồn ào, Nghị lên tiếng phản ứng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn. Nhóm người này đã lao vào đánh người, dùng cả ghế, chai bia để đánh nhau. Theo điều tra xác minh, nhóm thanh niên trên gồm Lê Tấn Phúc (Phúc "bổ"), Đinh Tiến Vinh (25 tuổi), Phạm Ngọc Duy (24 tuổi, còn gọi là Duy "mầm"), Ngô Lê Đình Duy (24 tuổi), cùng trú huyện Lâm Hà và người thanh niên tên Khoa (ở Đà Lạt, chưa xác định nhân thân).

Cũng theo điều tra xác minh, mẫu thuẫn xảy ra là do quá trình ngồi uống bia, giữa Nghị và Khoa xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Khoa dùng chai bia bằng thủy tinh đập một cái vào đầu Nghị. Thấy vậy, những người xung quanh cản Khoa, không cho đánh Nghị. Khoảng 5 phút sau, Lê Tấn Phúc cùng Đinh Tiến Vinh, Phạm Ngọc Duy, Ngô Lê Đình Duy và Khoa lao vào đánh Nghị.

Phúc dùng chân đá vào miệng Nghị, những người còn lại dùng chai bia, bàn ghế đánh Nghị. Nghị đi ra xe ô tô để đi về thì Khoa cùng Vinh, Duy “mầm”, Phúc tiếp tục đến đánh Nghị. Sau đó, mọi người can ngăn thì tất cả không đánh nữa. Nghị đi về và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Đến nay, Ngô Lê Đình Duy đã khai nhận hành vi vi phạm của bản thân cùng đồng bọn. Các đối tượng Phúc, Vinh, Duy “mầm” và Khoa đang bỏ trốn.

Hiện trường vụ việc chụp lại qua camera

Công an Lâm Hà cũng cho biết thêm, ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Đinh Văn và Công an huyện Lâm Hà đã khẩn trương vào cuộc, triệu tập, lấy lời khai người có liên quan, nhân chứng; làm việc với bị hại để từng bước làm rõ vụ việc.

Đối với các trường hợp hiện đang bỏ trốn, Công an huyện đang tổ chức truy tìm. Trên cơ sở củng cố chứng cứ, tài liệu thu thập được, sẽ xử lý nghiêm vụ việc và các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

LÊ TIẾN – NGUYÊN THI