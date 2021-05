Đạ Tẻh: Bắt quả tang 3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy trong phòng trọ

(LĐ online) - Sáng 5/5, Công an huyện Đạ Tẻh cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Văn Cường (26 tuổi), Trần Viết Trung Kiên (24 tuổi) cùng ngụ tại huyện Đạ Tẻh và Nguyễn Đình Tiến (36 tuổi, ngụ tại huyện Cát Tiên) để điều tra, làm rõ hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

3 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy bị công an bắt quả tang

Trước đó, vào chiều 2/5, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Đội Cảnh sát Hình sự, Ma túy và Môi trường Công an huyện Đạ Tẻh phát hiện, bắt quả tang Cường, Kiên và Tiến đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ trên địa bàn thị trấn Đạ Tẻh. Phòng trọ này do Nguyễn Văn Cường thuê ở. Kiểm tra khẩn cấp trong phòng trọ, công an thu giữ 3 túi nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá được cất giấu trong bao thuốc lá.

Tại hiện trường, cả 3 đối tượng khai nhận, 3 gói ma túy nói trên do Nguyễn Văn Cường mua để cả 3 người cùng sử dụng. Sau khi bị bắt quả tang cùng tang vật, Nguyễn Đình Tiến cũng đã giao nộp thêm 1 túi nilong bên trong chứa tinh thể màu trắng do đối tượng cất giấu trước khi bị công an bắt quả tang.

Ngay sau đó, Công an huyện Đạ Tẻh đã tiến hành lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Cường, Kiên và Tiến; đồng thời, lập biên bản niêm phong thu giữ tang vật là 4 gói nilong chứa tinh thể màu trắng nghi ma túy, với tổng trọng lượng gần 5,5 gram cùng một số tang vật liên quan khác để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.

HẢI ĐƯỜNG