Đình chỉ hoạt động nạo vét, thu hồi cát ở hồ Đại Ninh

(LĐ online) - Ngày 31/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi cát tại khu vực hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng) của Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Diệp.

Lý do đình chỉ hoạt động nạo vét kết hợp với thu hồi cát của Công ty Ngọc Diệp do không đảm bảo an toàn lao động trong quá trình hoạt động; doanh nghiệp này để xảy ra tai nạn làm một người tử vong vào ngày 21/5/2021.

UBND tỉnh cũng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện việc đình chỉ hoạt động nêu trên của Công ty TNHH Khoáng sản Ngọc Diệp.

Về phía Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh giao kiểm tra, rà soát các điều kiện hoạt động nạo vét kết hợp thu hồi cát tại khu vực hồ thủy điện Đại Ninh của Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Tinh Tú Cát. Trường hợp không đảm bảo điều kiện an toàn theo quy định thì tiến hành đình chỉ hoạt động nạo vét theo quy định.

UBND tỉnh Lâm Đồng đề nghị các sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường trước khi tham mưu, đề xuất UBND tỉnh cấp giấy phép hoạt động nạo vét, khai thác lòng hồ, lòng sông phải tổ chức lấy ý kiến bằng băn bản của Sở Giao thông Vận tải đối với các phương tiện thủy được sử dụng cho hoạt động nạo vét, khai thác.

THỤY TRANG