Đơn Dương: Liên tiếp bắt quả tang 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép ma tuý

(LĐ online) - Ngày 10/6, tin từ Công an huyện Đơn Dương cho biết, qua công tác trinh sát nắm tình hình trên địa bàn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma tuý Công an huyện Đơn Dương vừa bắt quả tang liên tiếp 2 vụ tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ hơn 40 gói ma tuý.

Tang vật thu giữ được của đối tượng

Khoảng 13 giờ 15 phút ngày 9/6, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện phối hợp Công an thị trấn D’ran tiến hành tuần tra tại khu vực Quốc lộ 27 đoạn qua tổ dân phố Đường Mới (thị trấn D’ran, Đơn Dương) phát hiện Nguyễn Văn Nhân (29 tuổi, trú tại xã Lạc Xuân) có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần Nhân có 1 gói thuốc lá, bên trong chứa 2 gói ny lon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Tiến hành đấu tranh nhanh, Nhân khai nhận 2 gói ny lon trên là ma túy, Nhân đang mang đi tiêu thụ.

Khẩn trương khám xét nơi ở của Nhân, công an phát hiện trong phòng ngủ của đối tượng có 39 gói ny lon bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ và niêm phong số tang vật trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, vào ngày 1/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Đơn Dương phối hợp Công an xã Đạ Ròn tiến hành tuần tra tại khu vực đường liên thôn thuộc Thôn 3 (xã Đạ Ròn, Đơn Dương) và phát hiện Trịnh Văn Nam (31 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đang tàng trữ 2 gói ma túy. Nam khai nhận trước đó mua của một người phụ nữ với giá 3 triệu đồng.

Cơ quan công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trịnh Văn Nam; đồng thời, giám định mẫu tinh thể đựng trong 2 gói ny lon là ma túy, có khối lượng 3,0658g, loại Methamphetamine.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đơn Dương ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trịnh Văn Nam; đồng thời, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm Nguyễn Văn Nhân về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.

NGUYÊN THI – LÊ TIẾN