Lâm Hà: Bắt 2 đối tượng chuyên trộm bò

Tin từ Công an huyện Lâm Hà cho biết, vào khoảng 12h10 ngày 6/6, sau thời gian theo dõi, Công an xã Phi Tô, huyện Lâm Hà đã bắt quả tang 2 đối tượng Đỗ Ngọc Nam (SN 1993, trú khu Đông Anh 1, thị trấn Nam Ban, Lâm Hà) và Đỗ Đình Ban (SN 1995, em ruột Nam) có hành vi chiếm đoạt tài sản là 1 con bò đang mang thai có trọng lượng 210 kg (giống bò lai sind) của gia đinh ông K’Linh (SN 1959, ở thôn Ryong Tô, xã Phi Tô, huyện Lâm Hà).

Qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận, sáng cùng ngày sử dụng xe Honda Airblade, BKS 49D 1-660.48 đi đến khu vực đồi chăn thả gia súc thuộc xã Phi Tô tìm kiếm bò chăn thả của người dân lấy trộm đem bán lấy tiền tiêu xài. Khi vừa trộm bò dắt đi thì bị Công an xã bắt quả tang.

Trước đó, vào ngày 27/5/2021, ông Lê Thanh Hiệp (SN 1976, ở thôn Phú Hòa, xã Phi Tô) cũng bị kẻ gian dắt trộm mất 1 con bò lai nặng khoảng 300 kg tại khu vực dốc Võng, thị trấn Nam Ban. Lãnh đạo Công an huyện Lâm Hà đã chỉ đạo Đội nghiệp vụ Công an huyện và Công an xã Phi Tô tập trung truy tìm thủ phạm trộm bò để trả lại tài sản cho người dân.

Ngay khi bắt được anh em đối tượng Nam và Ban, qua đấu tranh cả 2 thú nhận chính là thủ phạm đã dắt trộm con bò của ông Hiệp, sau đó chở con bò trộm cắp được đem bán tại huyện Đức Trọng với giá 15 triệu đồng. Trên thực tế, giá trị 2 con bò nêu trên lên đến 50 triệu đồng/con.

