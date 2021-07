Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo nộp tiền tập huấn phòng cháy chữa cháy

(LĐ online) - Khi gặp các cuộc gọi lừa đảo, yêu cầu nộp tiền tập huấn về phòng cháy chữa cháy, người dân cần kịp thời phản ánh đến cơ quan công an nơi gần nhất hoặc trực ban Công an huyện Lạc Dương theo số điện thoại: 02633. 839052, Công an thị trấn Lạc Dương: 02633. 839660; Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội: 02633.839741 để có biện pháp phối hợp, xử lý.

Theo thông tin từ Công an thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, theo tin báo từ nhân dân, thời gian gần đây, trên địa bàn thị trấn xuất hiện hiện tượng một số đối tượng giả danh cảnh sát phòng cháy chữa cháy gọi điện đến các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh thông báo sắp mở lớp tập huấn về phòng cháy chữa cháy hoặc cấp giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy.

Các đối tượng trên yêu cầu chủ doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh đóng tiền mua tài liệu và đóng lệ phí đăng ký lớp tập huấn hoặc cung cấp tài liệu để được cấp giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy và có đóng phí. Các đối tượng yêu cầu người dân nộp tiền mua tài liệu qua chuyển khoản, hoạc có shiper đến thu tại nhà hoặc đối tượng cung cấp số điện thoại một người khác và giới thiệu đó làcCông an để người dân liên hệ (đây cũng là đối tượng nằm trong đường dây lừa đảo của bọn chúng). Hành vi nêu trên đã vi phạm quy định của pháp luật, giả danh cán bộ công an để lừa đảo, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và gây thiệt hại cho người dân nếu thực hiện theo yêu cầu của các đối tượng.

Công an thị trấn Lạc Dương cho biết thêm, hiện nay, khi có tập huấn hoặc kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở, Công an tỉnh, Công an huyện, Công an thị trấn đều có kế hoạch, thông báo bằng văn bản trước khi tập huấn, kiểm tra. Đồng thời, cán bộ đến làm việc đều có giấy giới thiệu và mặc trang phục Công an Nhân dân theo quy định. Việc cấp giấy chứng nhận an toàn phòng cháy cho các doanh nghiêp, cơ sở kinh doanh được Công an huyện trực tiếp tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra và có thẩm định thực tế. Do đó, Công an thị trấn Lạc Dương khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác để không bị lừa đảo.

NGỌC NGÀ