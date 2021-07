Đam Rông: Phát hiện và lập biên bản 45 vụ vi phạm lâm luật

Thông tin từ Hạt Kiểm lâm Đam Rông cho biết, từ đầu năm đến nay, Hạt Kiểm lâm đã phối kết hợp chặt chẽ với các đơn vị chủ rừng, UBND các xã và các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, truy quét trên địa bàn huyện, qua đó đã phát hiện và lập biên bản 45 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp (gồm 17 vụ có chủ và 28 vụ vắng chủ).

Cụ thể, phá rừng trái pháp luật 18 vụ (giảm 14 vụ so với cùng kỳ, tương ứng với giảm 43,75%); khai thác rừng trái pháp luật 13 vụ (giảm 8 vụ so với cùng kỳ, tương ứng giảm 38,09%); vận chuyển lâm sản trái pháp luật 6 vụ (bằng số vụ so với cùng kỳ năm 2020); tàng trữ lâm sản trái pháp luật 8 vụ (giảm 6 vụ so với cùng kỳ năm 2020, tương ứng giảm 42,85%). Trong đó, số vụ vi phạm hành chính 39 vụ, số vụ vi phạm hình sự 6 vụ.

Tình hình vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn huyện có chiều hướng giảm cả về số vụ, diện tích thiệt hại và mức độ thiệt hại so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, về số vụ vi phạm giảm 28 vụ, tương ứng giảm 38,35%; về diện tích thiệt hại giảm 105.695 m2 so với cùng kỳ, tương ứng giảm 68,65%.

HOÀNG YÊN