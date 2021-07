Đăng nội dung ''Phương pháp chữa trị Covid-19'' sai sự thật bị xử phạt 7,5 triệu đồng

(LĐ online) - Chiều 6/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin đã mời 1 trường hợp lên làm việc để làm rõ việc đăng tải nội dung gọi là “Phương pháp chữa trị Covid-19 tại nhà. Nếu làm theo hướng dẫn thì 99% sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày”. Đây là thông tin hoàn toàn sai sự thật, Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trường hợp này 7,5 triệu đồng,

Công an Lâm Đồng làm việc với bà N.T.H.M. (Ảnh: Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao)

Theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trước đó qua công tác đảm bảo an ninh mạng, đơn vị đã phát hiện bà N.T.H.M (chủ tài khoản Facebook “M.H.G”, 49 tuổi, trú tại Phường 1, TP Bảo Lộc) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên không gian mạng, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, bà M. đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân bài viết là 1 video với tiêu đề “biến chủng SARS-CoV-2 ở Ấn Độ đã xuất hiện. Chia sẻ ngay cách bảo toàn sinh mạng”. Đáng chú ý, video nêu trên có nội dung chia sẻ về “phương pháp chữa trị Covid-19 tại nhà do bác sỹ Thùy Trang hướng dẫn. Nếu làm theo hướng dẫn thì 99% sẽ khỏi bệnh trong 5 ngày”. Bài viết thu hút gần 3,5 triệu lượt xem, 15.600 lượt tương tác, 940 lượt bình luận và hơn 240.000 lượt chia sẻ, khiến nhiều người hoang mang, lo lắng.

Theo thông tin chính thức từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, khẳng định nội dung trên hoàn toàn sai sự thật, không đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác điều trị và phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, bà N.T.H.M đã thừa nhận việc đăng tải thông tin sai sự thật của bản thân là hành vi vi phạm pháp luật; không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải; gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương cũng như cả nước.

Hành vi của bà M. là hành vi vi phạm pháp luật quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Do đó, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà N.T.H.M với mức phạt 7,5 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, người dân cần theo dõi thông tin về công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ các nguồn chính thống, trên website chính thức của các Sở, Ngành, từ cổng thông tin điện tử địa phương. Tuyệt đối không chia sẻ thông tin không rõ nguồn gốc, thông tin sai sự thật, các văn bản nội bộ, báo cáo nhanh của ngành Y tế, thông tin cá nhân của các bệnh nhân. Mọi hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

C.THÀNH