Đe dọa, hành hung người đang làm nhiệm vụ phòng, chống Covid-19

(LĐ online) - Thực hiện Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Đức Trọng về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Đức Trọng đã chủ động thực hiện kiểm tra các cơ sở trên địa bàn huyện và đã xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở vi phạm phòng chống dịch Covid-19.

Công an đang lấy lời khai của đối tượng ngay tại quán ăn

Trong lúc đang đi làm nhiệm vụ, vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 04/7/2021, Đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 của huyện gồm có 6 người đã tiến hành kiểm tra quán ăn Linh Nhi tại địa chỉ số 72 Sư Vạn Hạnh, Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng về việc chấp hành các quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng tại văn bản số 4532/UBND-VX3 ngày 03/7/2021 về việc khẩn trương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát hiện trong quán có một bàn ăn uống gồm 9 người.

Trong lúc tiến hành làm việc với chủ quán và trong quá trình làm việc, đã có một khách trong bàn (ông V.T.M) đến chửi bới, quát nạt và hăm dọa thành viên trong đoàn (bà H.). Ông M đã có hành vi vung tay đập về phía bà H. và tiếp đó đã dùng ghế gỗ của quán đập vào người bà H. và đe dọa sẽ uy hiếp tính mạng bà H.

Ngay sau đó, đoàn đã gọi điện báo cáo vụ việc đến Công an huyện và Công an thị trấn Liên Nghĩa và yêu cầu hỗ trợ lực lượng đến làm việc để bảo vệ tính mạng cho thành viên của đoàn và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Hiện, Công an huyện Đức Trọng đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc.

