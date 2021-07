Đức Trọng: Xử phạt 3 quán ăn, uống hoạt động không tuân thủ quy định phòng, chống dịch

(LĐ online) - Ngày 10/7, UBND huyện Đức Trọng ra quyết định xử phạt hành chính 3 quán ăn, uống trên địa bàn về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 05/7, UBND thị trấn Liên Nghĩa đã kiểm tra, phát hiện tại quán ăn Mì Hoành thánh Hùng Ký do bà H.X làm chủ quán có 10 khách đang ăn; quán Cà phê Đài Trang do bà H.T.N.A làm chủ quán có 06 khách đang uống và quán cà phê mang đi Nam Sơn 2 do bà L.H làm chủ quán có 06 khách đang ăn.

Hành vi này của 3 quán trên vi phạm quy định “Đối với quán ăn, uống, kể cả quán ăn, uống vỉa hè chỉ phục vụ bán bán mang về, không phục vụ tại chỗ” tại công văn số 4532/UBND–VX3 ngày 3/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Mỗi quán phải nộp phạt 7,5 triệu đồng và yêu cầu chủ quán nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt.

N.MINH