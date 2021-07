Đừng để cánh rừng thêm ''rỗng ruột''

UBND huyện Đức Trọng mới có Báo cáo số 356 gửi UBND tỉnh về Kết quả chỉ đạo, xử lý và kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan vụ phá rừng trái pháp luật tại khoảnh 3, Tiểu khu 267C, xã Hiệp An. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều vụ phá rừng nhỏ lẻ bởi khu vực này lâu nay đã là điểm nóng của nạn phá rừng lấn chiếm đất.

Hiện trường vụ chặt hạ thông rừng tại Tiểu khu 267C

Từ Đức Trọng lên TP Đà Lạt, tới đoạn Trạm thu phí BOT Định An, người đi đường nhìn lên bên tay phải có thể thấy rừng thông xanh ngút ngàn tới đỉnh nhưng nếu đi vào tiểu khu này và các khu vực lân cận sẽ phát hiện nhiều diện tích rừng bị phá “rỗng ruột”. UBND huyện Đức Trọng báo cáo chỉ trong ngày 17/6, các đơn vị liên quan đã tiến hành nhổ bỏ toàn bộ cây trồng trái phép trên diện tích lên tới 4,6 ha tại Tiểu khu 267C và các khu vực lân cận.

Trực tiếp cùng người dân khu vực leo lên đỉnh núi thuộc Tiểu khu 267C mới đây, ngoài hiện trường 18 cây thông bị đốn hạ giữa tháng 6/2021, chúng tôi còn ghi nhận một diện tích đất rừng rộng cả ha bị phá nằm rải rác, trên khu vực đất rừng, các đối tượng đã đào hố trồng các loại cây nông nghiệp như cà phê, mít, bơ, mai anh đào,... Thi thoảng ven các mảnh đất rừng bị phá rải rác các cây thông cổ thụ quanh đó lá ngả màu vàng úa, cháy khô, loang lổ. Kiểm tra các gốc thông chết, chúng tôi phát hiện tất cả đều bị “bức tử” bằng cách khoan lỗ, đổ hóa chất, “ken” gốc.

Ông N.T.H, người dân sinh sống tại khu vực dưới Tiểu khu 267C (xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) hơn 20 năm nay cho biết, khoảng 6 năm trở lại đây, đất nông nghiệp trên địa bàn giá tăng gấp nhiều lần, có vị trí đồi cao nhìn xuống đường cao tốc Liên Khương - Prenn, đất quy hoạch nông nghiệp trước đây 1.000 m2 chỉ tầm 1 tỷ đồng thì giờ tăng phi mã lên 4 tỷ đồng/1.000 m2. Nếu là đất có quy hoạch xây dựng thì không dưới 10 tỷ/1.000 m2.

“Giá đất tăng quá cao, các đối tượng, chủ yếu là thành phần cộm cán liều lĩnh phá rừng để lấn chiếm làm đất nông nghiệp. Sau khi trồng cây nông nghiệp trên đất thì bán sang tay lại cho các đối tượng khác kiếm lời nên mới có tình trạng phá rừng lén lút, dai dẳng mấy năm nay như vậy” - ông N.T.H cho hay.

Người dân sinh sống tại đây cho biết, do địa thế cánh rừng rất đẹp, nằm ngay bên trên cao tốc Liên Khương - Prenn, giáp khu vực đất rừng Phường 3, TP Đà Lạt nên nguy cơ tái lấn chiếm đất rừng, đầu độc, cưa hạ thông thời gian tới của các đối tượng nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tái diễn.

Còn theo nhận định của UBND huyện Đức Trọng, qua báo cáo của các lực lượng chức năng cho thấy các đối tượng phá rừng rất manh động, lợi dụng thời điểm mưa gió, thời điểm ban đêm và gần sáng để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, qua đó thực hiện hành vi phá rừng với mục đích là để chiếm đất làm nương rẫy.

Hiện UBND huyện đã chỉ đạo Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh, lực lượng kiểm lâm huyện, UBND xã Hiệp An phối hợp dựng chòi tạm tại khu vực khoảnh 3, Tiểu khu 267C, tổ chức lực lượng trực tại hiện trường lập các kế hoạch tuần tra, giải tỏa vô điều kiện những diện tích lấn chiếm, tái lấn chiếm trồng cà phê và công trình xây dựng trái phép tại các tiểu khu 267C, 268, xã Hiệp An. UBND huyện Đức Trọng nhấn mạnh nội dung kiên quyết không để đối tượng vi phạm canh tác, sử dụng, sang nhượng trái pháp luật đối với diện tích do phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cụ thể là 4,6 ha rừng đã nhổ bỏ cây trồng trái phép tại Tiểu khu 267C và các khu vực lân cận. Đồng thời, tiến hành xây dựng kế hoạch trồng lại rừng tại những vị trí rừng bị phá trong mùa mưa năm 2021.

Cũng liên quan tới vụ phá rừng tại Tiểu khu 267C ngày 11/6, Công an huyện Đức Trọng hiện đã điều tra xác minh, truy tìm được 5 đối tượng gồm Thái Văn Trường (34 tuổi, trú tại TP Đà Lạt); Nguyễn Hồ Minh Tú (36 tuổi), Cil Ha Thức (23 tuổi), K'Thịnh (21 tuổi), Cil Ha Phi (30 tuổi), Lơ Mu Ha Thiên (23 tuổi), cùng trú tại thôn K'Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã thực hiện việc chặt hạ số thông ba lá ở Tiểu khu 267C, thuộc lâm phần Ban Quản lý Rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý. Diện tích rừng bị tác động tại vụ việc nêu trên là 811 m2, tổng số cây thông các đối tượng khai nhận đã cưa hạ là 7 cây, đối tượng rừng sản xuất. Toàn bộ lâm sản đã bị cắt thành 25 lóng gỗ, tổng khối lượng lâm sản bị thiệt hại 4,492 m3 chưa đến khung truy tố trách nhiệm hình sự đối với các đối tượng trên. Vì vậy, Công an huyện đã chuyển hồ sơ đến Hạt Kiểm lâm huyện tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 5 đối tượng nêu trên với số tiền 39 triệu đồng.

Hy vọng với các động thái vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng huyện Đức Trọng, thời gian tới Tiểu khu 267C và Tiểu khu 268 dưới chân núi Voi và các khu vực lân cận, các trường hợp lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy tại đây sẽ được xử lý triệt để, không để tái diễn những vụ phá rừng tương tự.

