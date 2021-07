Lâm Hà: Kiểm tra công tác phòng chống dịch, phát hiện 3 thanh niên tàng trữ ma túy trái phép

(LĐ online) - Sáng 13/7, trong lúc Công an xã Tân Hà (huyện Lâm Hà tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự, việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thì phát hiện, bắt quả tang nhóm 3 thanh niên tụ tập, tàng trữ chất ma túy trái phép trong ngôi nhà biệt lập tại thôn Tân Đức, xã Tân Hà.

Các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tụ tập, tàng trữ chất ma túy trái phép

Kiểm tra, khám xét chỗ ở của 3 đối tượng, Công an phát hiện và thu giữ được một số tang vật gồm: 1,4 kg cần sa khô, 1 túi ma túy tổng hợp, vật dụng mà các đối tượng dùng để sử dụng ma túy, cùng một số hung khí. Bước đầu, công an xã Tân Hà đã xác định được danh tính 3 đối tượng này là Huỳnh Ngọc Thịnh (26 tuổi, trú tại thôn Liên Trung, xã Tân Hà), Tạ Văn Sơn (28 tuổi, trú tại Thôn 8, xã Tân Thanh) và Cao Minh Thắng (28 tuổi, trú tại Nghĩa Thành, Gia Nghĩa, Đắk Nông). Công an xã Tân Hà xác định được 2 trong số 3 đối tượng này đã có tiền án cố ý gây thương tích và đánh bạc.

Hiện, Công an huyện Lâm Hà phối hợp với Công an xã Tân Hà đang tiếp tục mở rộng công tác điều tra.

CẨM TÚ