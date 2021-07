6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã phát hiện 326 vụ, 485 đối tượng phạm tội về trật tự xã hội, trong đó có 42 vụ phạm tội rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, so với cùng kỳ giảm 34 vụ, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng tăng 7 vụ.

Ngoài ra, cũng phát hiện 285 trường hợp vi phạm về trật tự quản lý kinh tế; so với cùng kỳ phát hiện tăng 119 trường hợp. Khởi tố 4 vụ, 6 bị can về các tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “đưa - nhận hối lộ”, tổng thiệt hại ước 538 triệu đồng, thu hồi 388 triệu đồng (đạt tỉ lệ 72,1%), so với cùng kỳ năm 2020 tăng 3 vụ.

Đối với hành vi phạm tội về ma túy, 6 tháng đầu năm, phát hiện, bắt giữ 242 vụ, 344 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy; so với cùng kỳ tăng 36 vụ. Đã khởi tố 179 vụ, 251 bị can, xử lý hành chính 31 vụ, 36 đối tượng, đang điều tra 32 vụ, 57 đối tượng.

NGUYỄN NGHĨA