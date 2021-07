Xử phạt 3 trường hợp đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về dịch Covid-19

Bảo Lộc: Đề nghị xử phạt người đăng thông tin những trường hợp tiếp xúc với ca bệnh Covid-19 Sáng 12/7, UBND thành phố Bảo Lộc đã có văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông Lâm Đồng đề nghị xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin đối với 1 trường hợp là chủ tài khoản Facebook. Qua rà soát theo dõi, các đơn vị chức năng phát hiện vào ngày 25/6 trên địa bàn thành phố Bảo Lộc có 01 tài khoản Facebook đăng tải, chia sẻ thông tin của một số cá nhân là những trường hợp tiếp xúc với Bệnh nhân 14246 được Bộ Y tế công bố trước đó. Ngày 9/7, UBND thành phố đã chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tiến hành làm việc với bà L.T.K.H chủ tài khoản Facebook nói trên. Tại buổi làm việc, chủ tài khoản đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và cho biết do bản thân chưa nắm rõ các quy định của pháp luật, nên khi thấy thông tin liên quan đến dịch bệnh Covid-19 muốn chia sẽ để mọi người biết và đề phòng. Sau khi đăng tải, chủ tài khoản đã nhận thức và sau đó xóa bài đăng tải thông tin của các cá nhân là những trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân 14246. Với hành vi trên của chủ tài khoản Facebook đã vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, Điều 84 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, do đó đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và hoàn tất các thủ tục hồ sơ chuyển Sở Thông tin và Truyền thông xử lý theo quy định. HÀ NGUYỄN