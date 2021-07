Xử phạt vi phạm hành chính 3.916 trường hợp, thu gần 2,6 tỷ đồng

Tính từ đầu năm đến nay, thành phố Đà Lạt đã lập hồ sơ, tham mưu đề xuất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3.916 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông và trật tự công cộng gồm 1.232 ô tô; 2.665 mô tô và 19 trường hợp bán hàng rong; chuyển Kho bạc nhà nước thu gần 2,6 tỷ đồng tiền phạt. So với 6 tháng đầu năm 2020, số trường hợp xử lý tăng 1.022 trường hợp. Trong đó, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, Công an thành phố Đà Lạt đã lập hồ sơ, tham mưu đề xuất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2.542 trường hợp (ô tô: 711 trường hợp; mô tô: 1.831 trường hợp); đồng thời áp dụng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn 203 trường hợp, tạm giữ phương tiện có thời hạn 227 xe.

Đối với lĩnh vực trật tự công cộng, đã lập hồ sơ, tham mưu đề xuất ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 1.374 trường hợp (ô tô 521 trường hợp; mô tô 834 trường hợp, hàng rong 19 trường hợp) và áp dụng hình thức phạt bổ sung tước giấy phép lái xe có thời hạn 10 trường hợp, tạm giữ phương tiện có thời hạn 15 xe.

NGUYÊN THI