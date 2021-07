Yêu cầu kiểm tra mức độ an toàn, tháo dỡ tháp cẩu công trình Showroom Toyota Ngọc Anh

(LĐ online) - Liên quan tới vụ sạt lở nghiêm trọng tại công trình xây dựng showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng (số 9, đường 3/4, TP Đà Lạt), Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn cứu hộ tỉnh đã đề xuất cơ quan liên quan khẩn cấp đánh giá mức độ an toàn của cần trục tháp, tháo dỡ khi cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng người dân.

Chân đế của tháp cẩu dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng được đánh giá không đảm bảo an toàn

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Cứu nạn cứu hộ tỉnh, trong ngày 4/7, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa và mưa to ở nhiều nơi, lượng mưa đo được trong ngày tại TP Đà Lạt phổ biến đạt từ 33mm đến 50mm. Tại dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng (số 9, đường 3/4, Phường 3) đang được thi công xây dựng thì trưa ngày 4/7, phần mở móng của Công trình tại vị trí tiếp giáp với đường 3/4, cao khoảng 15m, bị sạt lở nghiêm trọng làm sập khoảng 50m vỉa hè, vỡ đường ống cấp nước đô thị, 1 cột điện bị ảnh hưởng, các cột, dầm bê tông của công trình bị đỗ gãy, 2 container phục vụ thi công bị rơi xuống hố móng.

Qua kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho thấy nguy cơ mất an toàn của Công trình trong mùa mưa bão là rất lớn. Cụ thể, Công trình hiện đang trong quá trình thi công phần ngầm, vách mở móng của công trình thẳng đứng và cao từ 5m đến 15m, không có biện pháp che chắn (vách cao nhất tiếp giáp với đường 3/4 đã bị sập). Đặc biệt hạng mục cần trục tháp của công trình được đánh giá đang trong tình trạng không đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Ngay sát bên cạnh đế móng của tháp cẩu là vách mở móng thẳng đứng cao khoảng 10m; bờ đất thẳng đứng tại vị trí đế móng tháp đã xuất hiện những vết nứt. Các hộ dân bên cạnh công trình phản ánh họ luôn cảm thấy lo sợ vì cẩu tháp có nguy cơ đổ sập vào nhà.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tính mạng đối với công nhân và người dân sinh sống cạnh công trình; đồng thời thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Sở Xây dựng và TP Đà Lạt yêu cầu chủ dự án khẩn cấp đánh giá mức độ an toàn của cần trục tháp, tháo dỡ khi cần thiết để đảm bảo an toàn tính mạng người dân; phải lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận; có biện pháp che chắn, gia cố để tránh sạt lở đất; tuyệt đối đảm bảo an toàn tính mạng của công nhân trong quá trình xử lý sự cố sạt lở tại vị trí tiếp giáp đường 3/4.

Trước đó, chiều 4/7, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tới kiểm tra hiện trường vụ bể đường ống nước, sạt lở đất tại dự án Showroom Toyota Ngọc Anh Lâm Đồng.

Sau khi nghe báo cáo nhanh từ đơn vị thi công, ghi nhận hiện trường vụ việc, ngoài các chỉ đạo khẩn trương khắp phục sự cố, tạm ngưng thi công công trình, phân luồng giao thông,…Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Hiệp đã yêu chủ đầu tư dự án Showroom Toyota Ngọc Anh, các đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, cho tháo dỡ tháp cẩu công trình nêu trên do phần đế móng không đảm bảo an toàn.

C.THÀNH